FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç., güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen S.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-31 10:52:27



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