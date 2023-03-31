Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'altın kemer' açıklaması: Ortada ciddi bir kaos var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'altın kemer' açıklaması: Ortada ciddi bir kaos var

DHA

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'altın kemer' açıklaması: Ortada ciddi bir kaos var


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı unvanı ve ödülleri, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle iptal edilen, sonrasındaysa yürütmeyi durdurma kararı aldıran Cengizhan Şimşek ile finaldeki rakibi Mustafa Taş arasında artan gerilimle ilgili taraflara itidal çağrısında bulundu. En son Mustafa Taş'ın sosyal medya hesabından rakibi Cengizhan Şimşek'i hedef aldığı olayla ilgili ciddi bir kaos olduğunu söyleyen Gürkan, "Ortada ciddi bir kaos var, Kırkpınar da yaklaşıyor o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor" dedi.
Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti.
KEMER TÖRENLE TAŞ'A VERİLECEKTİ
Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığı kemeri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kararıyla Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle, finalde ikinci olan Mustafa Taş'a verilmesi planlandı. 16 Mart'ta yapılması planlanan tören, aynı sabahı Edirne Belediyesi'ne ulaşan 'yürütmeyi durdurma' kararıyla iptal edildi. Cengizhan Şimşek'in avukatları aracılığıyla başvurduğu idare mahkemesinin, kemerin Taş'a verilmesi kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.
MUSTAFA TAŞ: TÖRENİ ÖTELEDİM, DAVUL VE ZURNA İSTEMEDİM
Konuyla ilgili olayın başından beri suskunluğunu koruyan Başpehlivan Mustafa Taş ise sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamasında rakibi Cengizhan Şimşek'e tepki gösteren Taş, "Bugüne kadar sustum, susturuldum. Güreş camiamız ve Türk sporu zarar görmesin, biz zarar görmeyelim diye çok uğraştım. Ama gördüm ki artık gün susma günü değil gerçeklerin ortaya çıkma günü. Benim davulla zurnayla kutlamaya gittiğim söylenmiş eğer bunu ispatlayamazsan omurgasızsın. Buradan federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'i, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyorum. Kendilerine kesinlikle davul çalmasın basın toplantısıyla sade bir tören olsun dedim. Ve ben bu töreni öteleyebildiğim kadar öteledim. Yağlı güreş camiasının en üst isimleri bu süreçte şahidimdir" dedi.
"BU SAATTEN SONRA GEMİLERİ YAKTIM"
Cengizhan Şimşek'i doping testi vermekten kaçmakla suçlayan Taş, "Cengizhan'a gelince. Madem o kadar tertemiz çıktın o sahaya, neden Kırkpınar öncesi hazırlığı olan antrenman sürecinde test vermekten kaçtın? Doping testinden 4 kere kaçan, 38 tane bildirime cevap vermeyen, 1 yıl ceza alıp cezasını bildiği halde bunu da kendisi kabul eden Cengizhan. Cezan olmasına rağmen siyasetle bir şekilde sahaya çıktın ve birinci oldun. Sonrasında ben temizim diyorsun. Test vermediği sürede (Kırkpınar'a hazırlık sürecinde) kötü yollara başvurup sonrasında temizlenip geldiğini bize nasıl inandıracaksın? Hadi seyirciyi kandırdın, bizi nasıl kandıracaksın? Her seferinde utanmadan mağdura yatıyorsun. Suçlusun Cengizhan. Ben mi dedim kullan, ben mi dedim kaç. Ben Mustafa Taş olarak bu saatten sonra gemileri yaktım. Belgelerle bir video çekeceğim. Cengizhan da, arkasındaki güçler de biraz delikanlıysa hodri meydan" ifadelerini kullandı.
RECEP GÜRKAN: KEMER MAKAMIMDA DAVUL VE ZURNASIZ TAKILACAKTI
Mustafa Taş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürkan, Mustafa Taş'a kemerin verilmesi töreninin belediyede kendi makamında, davul ve zurnasız sade bir törenle planlandığını anlattı. Gürkan, "Normalde bu tören Kırkpınar alanında davul ve zurna ile yapılan bir tören ama deprem felaketi nedeniyle bunun olmaması gerektiğini düşündük. Mustafa Taş'tan da bu anlamda bir talep de gelmedi. Deprem felaketinde bunca canımızı kaybetmişken, davullu zurnalı törenin doğru olmayacağını ben de söyledim. Kırkpınar'ın altın kemerini makamımda takma kararını aldık. Tarihi belirledik, davet ettik ama o sabah bize idare mahkemesinden Cengizhan Şimşek'in yürütmeyi durdurma aldığı ile ilgili bir mahkeme kararı ulaştı" diye konuştu.
"HERKESİ SERİN KANLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Konuyla ilgili yetkililerin çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Gürkan, "Onlar kendi aralarında tartışırlar, o haklıdır bu haklıdır ben bunlara girmem. Sonuçta hepsi bu ülkenin evlatları, bu ülkenin pehlivanları ama ortada ciddi bir kaos var, Kırkpınar da yaklaşıyor o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor. Pehlivanların sahada konuşmasını isteriz ama burada da gerçekten iyi niyetle, saflıkla, ya da boş vermişlikle gelinen bir süreç var. Keşke o tedbirler zamanında, bir önceki federasyon tarafından uygulansaydı da bu noktaya gelmeseydik. Yapacak bir şey yok, ileriye bakmak lazım. Herkesi serin kanlı, sağ duyulu, itidalli olmaya davet ediyorum. Sonuçta yine yarın öbür gün aynı çayırda güreş tutacak pehlivanlarımız. Herkes sakin olsun, hukuk her zaman en doğru kararı verir, hukuku bekleyelim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Başkan Gürkan'ın açıklaması
-Güreşlerden detaylar (ARŞİV)
DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-03-31 15:27:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altın kemer töreni mahkeme kararına takıldı
YEREL HABERLER Altın kemer töreni mahkeme kararına takıldı
Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
Edirne'deki Eski Cami'de imamlar 6 asırdır cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkıyor
YEREL HABERLER Edirne'deki Eski Cami'de imamlar 6 asırdır cuma ve ...
Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
YEREL HABERLER Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
YEREL HABERLER Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele ...
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "İlahi Sesler" konseri verdi
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne'de park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de park halindeki iki otomobile çarpan ...
Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız (3)
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa ...
Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız (2)
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa ...
İşitme ve konuşma engelli çift, birbirlerine işaret diliyle 'Evet' dedi
YEREL HABERLER İşitme ve konuşma engelli çift, birbirlerine işaret ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de aranan 10 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de aranan 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı
Keşan'da nikahı kıyılan çift birbirlerine işaret diliyle "evet" dedi
YEREL HABERLER Keşan'da nikahı kıyılan çift birbirlerine işaret ...
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör ...
Baskın yapılan evde balistik yelek, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Baskın yapılan evde balistik yelek, tabanca ve ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.