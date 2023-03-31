Kafeteryadan çıkışta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı (2)

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne'de kafeterya önünde, H.Ç. ve A.K.'yı, M.A.'nın silahla yaralaması olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.Ç. ve A.K.'nın ilk olarak kafeteryadan çıktığı, arkasından gelen M.A.'nın ise silahını çıkarıp onlara ateş ettiği yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-31 23:23:18



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