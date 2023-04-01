Edirne´de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bir kafeteryadan çıkışta H.Ç. ile A.K.´yi silahla bacaklarından vurarak yaralayan M.A., Kırklareli´nin Babaeski ilçesinde saklandığı çiftlik evinde polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 1'inci Murat Mahallesi 28´inci Sokak´ta meydana geldi. Oturdukları kafeteryadan çıkan H.Ç. ile A.K., dışarıda kendilerini bekleyen M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. H.Ç. ile A.K. tabancayla bacaklarından yaralanırken, M.A. ise otomobiline binip kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, M.A. ile şüphelinin gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen C.H.'yi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Nadırlık mevkisindeki bir çiftlik evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahın bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hastanede tedavileri süren 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-01 10:43:59



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