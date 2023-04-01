Otomobilde, parfüm çantasında ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin durdurduğu otomobilde parfüm çantasında 133 gram metamfetamin ele geçildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçtaki aramada parfüm çantasında 113 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, otomobildeki Ş.Y. ve M.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y. ve M.U., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-04-01 10:57:52



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