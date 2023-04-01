Edirne´de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nişancıpaşa Mahallesi Bağlar Sokak´ta meydana geldi. G.T. yönetimindeki 22 B 206 plakalı hafif ticari araç, K.G.´nin kullandığı 22 ABV 028 otomobille çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp fırının duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücülerden G.T. ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Sultan 1´inci Murat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-04-01 13:24:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.