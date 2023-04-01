Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı

DHA

Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı


EDİRNE, (DHA)EDİRNE Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) bünyesinde görev yapan midibüs şoförü F.B., farklı güzergahtan gittiğini iddia eden kadın yolcu ile indirimli biletle binen yüksek lisans öğrencisi Yusuf Çelik (42) ile tartışıp kontak kapattı.
Edirne'de belediye denetimindeki toplu taşımayı sağlayan ETUS´te midibüs şoförü F.B., yolcularla ve Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olduğundan indirimli seyahat etmek isteyen Yusuf Çelik ile tartıştı. Midibüsteki tartışma başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, farklı güzergah kullandığı için kadın yolcunun tepki gösterdiği şoför F.B., "Hepiniz patron, hepiniz şoför, hepiniz yönetim kurulum başkanımsınız. Yok oradan gitme, yok öyle yap, git şikayetini et istediğin yere. Hatta beni mahkemeye bile verebilirsin" dediği, yolcunun da "Evet mahkemeye vereceğim" cevabını verdiği görüldü. Şoförün bu sözleri diğer yolcuları da rahatsız edince, şoförle yolcular arasında tartışmalar yaşandı.
'İN AŞAĞIYA, İNMEZSEN BEN İNECEĞİM'
Midibüse binen Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Yusuf Çelik ile şoför arasında bu kez ücret tartışması yaşandı. Çelik, "Sen neden insanlara bağırıyorsun?" deyince başlayan tartışmada F.B., aracın kontağını kapatıp Çelik'e, "İn aşağıya, inmezsen ben ineceğim. Bana öyle artistlik yapma. 6,45 öğrenci bileti basıyorsun, utanmıyorsun. Git beni isteğin yere şikayet et" dedi. Çelik'in de F.B.'ye öğrenci kartını göstererek, "Tamam bırak in. Ver anahtarları in aşağıya. Kartı sen mi verdin bana? Ben şimdi yüksek lisans yapıyorum ve bu kartı bana devlet verdi. Sen değil, senin cebinden çıkmıyor bu para. Sen burada kimseye hakaret edemezsin, bu arabada" cevabını verdiği görüldü. İkilinin tartışmasında F.B., midibüsü durdurdu. Öğrenci kartıyla seyahat eden Çelik ise araçtan indi.
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ KONUŞTU
Yaşananların ardından konuşan Yusuf Çelik, yüksek lisans öğrencisi olmasının yanı sıra ücretli öğretmenlik yaptığını belirtti. Şoförün midibüsteki öğrencilerine 'maymun' demesiyle, aralarında tartışma başladığını söyleyen Çelik, "Ben, Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ücretli öğretmenlik yapan ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel Kültür Anabilim Dalı'nda 'Görsel Kültür' yüksek lisans öğrencisiyim. Devletin bana yasal olarak vermiş olduğu bütün imkanlardan ben de elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik de yapıyorum. Tartışmanın ana nedeni zaten buradan çıktı. Otobüs içerisinde son ana kadar hiçbir ses çıkarmamamıza rağmen şoför, hakaret edercesine konuşmalara başladı ve Orduevi durağına geldiğimizde artık dayanılamayacak durumdaydı. Şoför bizi çok şaşırttı. ETUS'a öyle bir şoför nereden bulunmuş, nereden gelmiş bilmiyorum. Öğrencilerime 'Maymun' kelimesiyle hitap etmeye, hakaret etmeye başladı. Ben de kendisine gidip, 'Benim çocuklarıma nasıl böyle bir hakarette bulunabiliyorsun diye ithamda bulundum" dedi.
'FARKLI GÜZERGAHLARDAN GİTTİ'
Şoförün farklı güzergahlardan gittiğini ve bu nedenle yolcularla arasında tartışmanın sürdüğünü belirten Çelik, "Ben öğretmenim. Niye benim öğrencilerime bu şekilde hakaretlerde bulunuyorsun? Sen kimsin? Sizi şikayet ettiğimiz halde niye tekrar şoför koltuğuna oturtuyorlar?' gibi ithamlarda bulununca kontağı kapattı. Bana, 'Hoca, sen 6,45 basıyorsun, fazla sesini çıkarma, göz yumuyoruz' dedi. Ben de 'Hayırdır; bu kartı bana devlet verdi. Ben öğrenciyim, aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum ve ücretli öğretmenlik yapıyorum. Sen vermedin. Bu paralar senin cebinden çıkmıyor' dedim. Sesler yükselmeye başladı. O da kontağını kapattı, 'Arabadan iner misin?' dedi. 'İnmiyorum. Benim durağım burası değil, inmeyeceğim de' dedim. Ondan sonra araba içindeki yolcular, 'Lütfen beyefendi iner misiniz? Biz de yolumuza devam edeceğiz' gibi ithamlarda bulununca ben de indim ve yoluma devam ettim. O da arabada söylenmeye devam ediyordu" diye konuştu.
Çelik, şoför hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2023-04-01 17:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne´de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Edirne´de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Edirne'de "ses bombası" düzeneği patlatılarak iftar topu geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de "ses bombası" düzeneği patlatılarak iftar ...
Kapalı yöntemle yapılan kanser ameliyatları hastanın iyileşme sürecini hızlandırıyor
YEREL HABERLER Kapalı yöntemle yapılan kanser ameliyatları hastanın ...
Edirne'de miniklere "3 boyutlu" kitaplardan masallar okundu
YEREL HABERLER Edirne'de miniklere "3 boyutlu" kitaplardan masallar ...
Orman varlığının artırılması su potansiyelinin korunması ve yükselmesini sağlıyor
YEREL HABERLER Orman varlığının artırılması su potansiyelinin ...
Otomobilde, parfüm çantasında ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilde, parfüm çantasında ele geçirilen ...
Edirne'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Edirne'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ...
Edirne´de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli ...
Kafeteryadan çıkışta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Kafeteryadan çıkışta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ...
Edirne'de silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddia ...
Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Öztürk'ün ziyaretleri
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'altın kemer' açıklaması: Ortada ciddi bir kaos var
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'altın kemer' ...
Altın kemer töreni mahkeme kararına takıldı
YEREL HABERLER Altın kemer töreni mahkeme kararına takıldı
Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
Edirne'deki Eski Cami'de imamlar 6 asırdır cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkıyor
YEREL HABERLER Edirne'deki Eski Cami'de imamlar 6 asırdır cuma ve ...
Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
YEREL HABERLER Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
YEREL HABERLER Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele ...
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "İlahi Sesler" konseri verdi
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.