Trakya´da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti (2)

EDİRNE'DEKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR DA SANDIK BAŞINDA

Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimler için yaklaşık 3 bin seçmenin yaşadığı Edirne'de 75'inci Yıl İlkokulu ve Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'nda sandık kuruldu. Kentte yaşayan çifte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren, oy kullanmak için sandıkların yolunu tuttu.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, son 2 yılda 5'inci seçimin olduğunu hatırlatıp artık istikrar beklediklerini belirtti. Güneş, "Bu, son 2 yıldaki 5'inci seçim. Buradaki soydaşların genel kanısı, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını bekliyorlar. Hepimizin ümidi de bu yönde. Bundan sonra artık bir seçim olmasını arzu etmiyoruz. Zaten önümüzdeki sonbaharda Bulgaristan'da bir yerel seçim beklenmekte. Dolayısıyla bunlar vatandaşı yormakta, seçmenin ümitsizliğe kapılmasına sebep olmakta. Bir an önce istikrarlı bir hükümetin kurulmasını ve sağlıklı, vatandaşların da ekonomisi güçlü ve refah bir şekilde Bulgaristan'da yaşamasını ümit ediyoruz" dedi.

'UMARIM İSTİKRAR GELİR'

Oy kullanmak için gelen Orhan Süleyman, "Oyumuzu attık, memleket için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Umarız her şey iyi olur, her şey düzelir. Umarız istikrar gelir. Geçen hafta oradaydım ve hummalı çalışmalar vardı. İnşallah anlaşırlar ve her şey düzelir" diye konuştu.

'İSTİKRAR GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Oyunu 75'inci Yıl İlkokulu'nda kullanan Rahim Karaoğlu da,"Seçimler hayırlı uğurlu olsun, hem Türkiye hem de Bulgaristan'daki vatandaşlar için. Ben bu seçimde de istikrar geleceğini pek düşünmüyorum. Umarım hayırlısı olur" dedi. Vedat Kahraman da, "Ne olacağını zaman gösterecek. Bu sefer istikrar olur, diye düşünüyorum. Umarım bu son seçim olur. Herkes gelip oyunu kullansın ve artık bir istikrar sağlansın, tek ümidimiz bu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-02 11:44:22



