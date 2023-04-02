Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç. tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede operasyonla yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-04-02 14:55:28



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