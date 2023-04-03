Prof. Dr. Beksaç: Trakların kültürel mirası dolmenler acilen korunmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Beksaç: Trakların kültürel mirası dolmenler acilen korunmalı

DHA

Prof. Dr. Beksaç: Trakların kültürel mirası dolmenler acilen korunmalı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy´de Traklara ait, nadir yapısı ile dikkat çeken 3 bin yıllık dolmen, definecilerin tahrip etmesi ve kaderine terk edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, dolmenlerde hazine ve define bulunmadığını belirterek, "Her geçen gün bunlar yok olup gidiyor. Acilen korunması gereken bir anıt tipi de dolmenler. Defineciler ve bazı kuruluşlar tarafından yok edilen dolmenlere de rastladım" dedi.
Trakya´nın en önemli kültürel miraslarından olan birçok noktada tespit edilen yaklaşık 3 bin yıllık dolmenler, definecilerin talanına uğruyor. Mezar anıt olma özelliği taşıyan dolmenlerin nadir örneklerinden biri de Edirne´nin Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy´de bulunuyor. Doğanköy´deki Traklara ait 'Ana Tanrıça Tahtı'nın da bulunduğu tapınağın etrafında yer alan dolmene, bölgedeki birçok farklı büyüklükteki dolmenler ve yakılan ölülerin küllerinin konduğu kaplarının yerleştirilmesi için yapılan kistler de eşlik ediyor.
'NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİ
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bölgedeki pek çok dolmenin defineciler tarafından yok edilmesi nedeniyle sayısının net olarak bilinmediğini belirterek, 1 yıl önce sit alanı ilan edilen tarihi alanın koruması ve turizme açılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Beksaç, Trakya bölgesinin en önemli kültür mirasları arasında yer alan dolmenlerin ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Burası da Trakya´da rastlanabilir nadir örneklerden biri. Bu dolmenlerin yakın benzerleri Bulgaristan ve Yunanistan´da var. Türkiye´de sadece Edirne´de Lalapaşa ve Süloğlu ilçesinde bir tek yerde ve Kırklareli´nin yukarıda kalan ilçelerinde ve merkez ilçenin kuzey kesiminde dolmenlere rastlıyoruz. Trakya´da başka bir yerde yok" dedi.
Dolmenlerin Avrupa´da ve Kafkaslarda da bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Beksaç, "Dolmen çok özgün bir obje, arkeolojik kültür mirası olarak karşımıza çıkıyor. Bu dolmen, Doğanköy´de görmüş olduğumuz birkaç tane dolmenden biri, belki de en tanınmışı, en güzel örneklerden biridir. Doğanköy Kapaklıkayası olarak bilinen bir örnektir. Tek odalı bir örnek. Trakya´da 2 tip var; 2 odalı ve tek odalı. Bütün prensipleriyle kaya sunaklarındaki aynı coğrafi sistemi kullanan bir örnek. Ana tanrıçanın rahmini temsil ediyor. Ölüp dirilme kültlerinin yapıldığı bir yer" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Engin Beksaç, dolmenlerin mezar anıtı özelliğinin yanı sıra ölüm ve cenaze kültleriyle de bağlantılı olduğunu belirterek, "Genellikle ölüm, cenaze kültleriyle bağlantılı bir obje ama aynı zamanda doğanın ölüp dirilmesiyle, insan ruhunun sonsuz yolculuğuyla bağlantılı olarak ana tanrıça kültünün bir tapınım, bir sembolik ritüel olgusu olarak karşımıza çıktığını artık netlikle söyleyebiliyoruz" dedi. 
'DEFİNECİLER VE BAZI KURULUŞLAR TARAFINDAN YOK EDİLENLERE RASTLADIM'
Trakya´da dolmen sayısının net olarak bilinmediğini söyleyen Prof. Dr. Beksaç, "Çünkü her geçen gün bunlar yok olup gidiyor. Acilen korunması gereken bir anıt tipi de dolmenler. Bunlar, Trakya´nın en önemli kültür mirasları. Maalesef kendi haline bırakılmış durumda. Bir zamanlar 2006´da, 2008´de, hatta 2010´da sağlam gördüğüm pek çok yerdeki dolmenlerin bazılarının maalesef yok olduğunu gördüm. Defineciler ve bazı kuruluşlar tarafından yok edilen dolmenlere de rastladım. Mesela bunlardan bir tanesi Uzunbayır´da karşıma çıktı. Oradaki dolmenlerin tahribatı defineci değildi. Başka kuruluşlar tarafından yapılmıştı" diye konuştu.
'HAZİNE DE DEFİNE DE BULUNMAZ'
Dolmenlerde hazine veya define bulunmayacağını söyleyen Prof. Dr. Engin Beksaç, "Bunlar zaten dünyevi zenginlikten uzak olanların kullandığı bir dindir Trak dini. Altınlar, gümüşler sembolik objelerdir ve bu tip yerlerde kullanılmaz. Onların kullanıldığı yerler farklıdır. Anlatılan masallar, sadece masaldır ve dolandırıcıların başkalarını dolandırmak için kullandığı masal objelerinden başka bir şey değildir. Bunlarda hiçbir şey bulunmaz. Ne kaya sunağından ne dolmenden hazine çıkar. Ama definecilerin yaptığı, kültür mirasımıza, insanlığın mirasına verilen bir zarardır. Turizm için girdi sağlayacakken, bu adamların sayesinde önemli bir girdiyi kaybediyoruz" dedi.
'KEFARET TAŞI OLARAK KULLANILMIŞ'
Prof. Dr. Engin Beksaç, Doğanköy´de bulunan dolmenin göz önünde bulunması nedeniyle iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu belirterek, "Sadece arka kapağı yıllardır devrilmiş vaziyette ki bunun başka bir amaçla kullanılmış olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu tip dolmen kapaklarının devrilmesi olayı, definecilerden çok başka bir ritüel olgusunu göstermekte. Bunu Kırklareli´ndeki dolmenlerde, hatta Lalapaşa´daki başka dolmenlerde de gördük. Bu köylerin geçmişinde bir Bektaşi kimliği var. Bektaşi kimliği sürecinde bir kefaret taşı olgusu var. Dolmenlerin bir kısmının kapaklarının devrilmesi, kefaret taşı olgusu ile bağlantılı. Dolmenler sadece erken dönem değil, daha sonraki süreçlerde de heterodoks İslami süreçlerde de kullanılmış objeler. Muhtemelen bu kapağın çıkartılması ile birlikte buradan giren bir kişi, delikten çıkarak bir tür ruhlarını arıtma eylemi olarak yapıldığına dair izleri bulduk. Halk anlatılarında da bunlara rastladım" diye konuştu.
Bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çeken Prof. Dr. Beksaç, "Burası çok güzel bir turizm potansiyeli veren bir bölge. Bunların özellikle teşvik edilmesi ve geliştirilmesi lazım. Çok iyi korunması lazım. Bunun etrafında kistler var. Dolmen merkezli, etrafında başka yakılan ölü ceset küllerinin konduğu kül kaplarının yerleştirilmesi için yapılmış kistler var. Bu aynı zamanda Doğanköy´ün tepelerinde de karşımıza çıkıyor. Bu da burada gördüğümüz kutsal alanlarla bağlantılı bir olgu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-04-03 11:23:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 13 ...
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, otizmli çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, otizmli ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Mahallelinin yolunu gözlediği leylek Sadık, Edirne'deki yuvasına geldi
YEREL HABERLER Mahallelinin yolunu gözlediği leylek Sadık, ...
Trakya´da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti (2)
YEREL HABERLER Trakya´da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki ...
Edirne'de farklı güzergahtan giden minibüs şoförünün yolcularla tartıştığı anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Edirne'de farklı güzergahtan giden minibüs şoförünün ...
Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
YEREL HABERLER Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne´de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Edirne´de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Edirne'de "ses bombası" düzeneği patlatılarak iftar topu geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de "ses bombası" düzeneği patlatılarak iftar ...
Kapalı yöntemle yapılan kanser ameliyatları hastanın iyileşme sürecini hızlandırıyor
YEREL HABERLER Kapalı yöntemle yapılan kanser ameliyatları hastanın ...
Edirne'de miniklere "3 boyutlu" kitaplardan masallar okundu
YEREL HABERLER Edirne'de miniklere "3 boyutlu" kitaplardan masallar ...
Orman varlığının artırılması su potansiyelinin korunması ve yükselmesini sağlıyor
YEREL HABERLER Orman varlığının artırılması su potansiyelinin ...
Otomobilde, parfüm çantasında ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilde, parfüm çantasında ele geçirilen ...
Edirne'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Edirne'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ...
Edirne´de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.