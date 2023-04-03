Edirne'de FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi B.K., yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-04-03 15:40:40



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