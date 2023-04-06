

EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan M.Y. yönetimindeki 42 AON 856 plakalı TIR, TEM otoyolu gişeler mevkisinde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 390 hormon ilacı, 1100 gözlük, 13 bin 400 adet elektronik sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.Y. ile ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-06 18:19:19



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