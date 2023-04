Trakya'da yağışlar, nehir ve barajlara hayat verdi

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)TRAKYA'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi, barajların su seviyesi arttı. Yağışlar bölge üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak'tan bugüne kadar metrekareye Edirne'de 151 kilo, Tekirdağ'da 72 ve Kırklareli'nde ise 112 kilo yağış düştü. Yağışlarla birlikte Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de arttı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında debisi 52 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nin debisi 177 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin ise 5 metreküp/saniye olan debisi ise 9 metreküp/saniyeye yükseldi. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda son ölçümlerde, doluluk oranı yüzde 69 olurken, Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 35 olarak ölçüldü. Tekirdağ'da içme suyunu sağlayan Çokal Barajı ile Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67 oldu.

Yetkililer, bölgede içme suyu ile tarım arazilerini sulayan, 14 barajda doluluk oranının yüzde 4 arttığını açıkladı. Trakya'dan İstanbul'un içme suyunu sağlayan Papuçdere ve Kazandere barajlarında su seviyesinin arttığı görüldü. İSKİ verilerine göre ocak ayında doluluk oranı yüzde 4,74 olan Kazandere'nin doluluk oranı 11,35'e, Pabuçdere'nin 4,77 olan doluluk oranı 10,27'ye çıktı.

YAĞIŞLAR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Merkeze bağlı Büyükismailçe köyünde çiftçilik yapan Erdal Akgün, son yağışlarla birlikte yüzlerinin güldüğünü söyledi. Akgün, "Geçtiğimiz günlerde başlayan yağışın neredeyse 50 litreye ulaşması bir anlamda bize moral oldu. Bu yağışların Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin doğduğu yerlere kadar etkili olduğu kanaatindeyiz. Debilerin yükselmesinden bunu anlıyoruz. Bir nebze de olsa özellikle çeltik üreticisi için moral oldu. Nehir yataklarının debilerinin yükselmesi demek, bir anlamda toprağın suya doyması, yer altı zenginliklerinin çoğalması demek. Durum gerçekten vahimken bir anda son 1 haftadan beri moralimizi de düzeltmiş oluyor. İnşallah yağışlar devam eder. Umarım nisan yağmurlarında ıslanmaya devam edeceğiz. Son yağışlar belki yüzde 200-300 verimi artıracak. Bu şekilde devam ettiğinde Edirne yine her türlü ürünüyle ülkemizde kalitenin artmasında söz sahibi olacak. Buğday tarlaları şu anda suya doymuş durumda" dedi.

Meriç Nehri debisinin son yağmurla birlikte yükseldiğini belirten Fatih Kaşkavalcı da "Edirne bir tarım şehri. Dolayısıyla su kullanımına da sadece tarımda değil, tüm halkımızın da bilinçli olarak kullanması lazım. Her ne kadar yağmur yağsa da su bizim her şeyimiz. Onun için bilinçli kullanmalıyız. Yağmurların böyle devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

