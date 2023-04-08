Mimar Sinan, ustalık eseri Selimiye Camii'nin meydanında anıldı



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)OSMANLI Devleti'nde 49 yıl başmimar olarak görev yapan ve 410 eser bırakan Mimar Sinan, ölümünün 433'üncü yıl dönümünde Edirne'deki ustalık eseri Selimiye Camii'nin meydanında, törenle anıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği, ölümünün 433'üncü yıl dönümünde, Mimar Sinan'ı ustalık eseri Selimiye Camii'nin meydanında andı. Meydandaki Mimar Sinan heykeli önünde bir araya gelen oda temsilcisi ve üyeleri, heykele çelenk koyup, basın açıklaması yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Kadir Aydoğdu, Mimar Sinan'ın Kayseri'nin Ağırnas kasabasında 1491 veya 1492 tarihinde doğduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Sinan; Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2'nci Selim, 3'üncü Murat olmak üzere 5 padişah döneminde yaşamıştır. 1538 yılında 1'inci Selim döneminde Mimarbaşı Acem Ali'nin vefat etmesi üzerine Sermimar (Mimarbaşı) görevine getirilmiştir. 3 padişah döneminde; Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat dönemlerinde 49 yıl başmimar olarak görev yapmıştır" ifadelerini kullandı.

'410 ESER BIRAKTI'

Aydoğdu, Mimar Sinan'ın cami, mescit, medrese, türbe, imarethane, darüşşifa (hastane), su yolu, köprü, kervansaray, saray, mahzen ve hamam gibi çok sayıda yapının aralarında olduğu 410 eser bıraktığını söyleyerek, "Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise kuşkusuz 86 yaşında yaptığı ve 'ustalık eserim' diye takdim ettiği, tüm heybetiyle arkamızda yer alan Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Selimiye Camii'dir. Ayrıca 1573'te Ayasofya'nın kubbesini onararak, çevresine takviyeli duvarlar yapmış, zemin iyileştirmesi ve temel güçlendirmesiyle eserin bugünlere sağlam olarak gelmesini sağlamış ve günümüze de ışık tutacak önemli mühendislik çalışmaları gerçekleştirmiştir" dedi.

'SİNAN'IN SU YOLU TAHRİP DURUMDA'

Mimar Sinan'ın Edirne'de inşa ettirdiği su yollarına da dikkat çeken Aydoğdu, "Mimar Sinan'ın en önemli mühendislik eserlerinden birisi de 1530-1534 yıllarında inşa edildiği bilinen Edirne'nin su ihtiyacı için yapılan Taşlımüsellim Su Yolu'dur. 6 kilometre Sinanköy kolu ve 15 kilometre Taşlımüsellim kolu birleşiminden sonra Edirne'ye ulaşan yaklaşık 50 kilometre uzunluğu bulunan Taşlımüsellim Su Yolu, ne yazık ki kurumlarımız tarafından gereken ilgiyi görmemektedir. Şu anki durumu itibarıyla insan müdahaleleri, çevre etkileri ve doğa tahribatıyla Taşlımüsellim Su Yolu yer yer tahrip olmuş durumda, kaderine terk edilmiştir. Ancak halen kendi cazibesiyle su taşıdığı bölümleri de bulunmaktadır. Büyük usta, mühendis, mimar Koca Sinan'a karşı sorumluluğumuz gereği bir an önce Taşlımüsellim Su Yolu ilgili kurumlar tarafından sahiplenilmeli, gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmelidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-08 14:41:54



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