

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de beyaz eşya yüklü TIR, güvenlik şeridinde park halindeki kamyonete çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada devrilen TIR´daki eşya kolileri yola saçıldı.

Türkiye´den yüklediği beyaz eşyayı Romanya´ya götürmek için yola çıkan Marin Armeanca yönetimindeki B 78 MIR plakalı TIR, yakıtı bittiği için Hamzabeyli Sınır Kapısı yol ayrımındaki güvenlik şeridinde bekleyen 22 AJC 538 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet bariyerlere sıkışırken, devrilen TIR´daki beyaz eşya kolileri de yola saçıldı. Kamyonet sürücüsü Murat Genç ve eşi Asya Genç'in herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, beyaz eşya kolileri başka bir TIR´a yüklendikten sonra, devrilen araç kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2023-04-08 15:30:40



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