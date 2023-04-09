Meslektaşları Mimar Sinan'ı, 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi önünde andı



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü, Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nin önünde bulunan heykeline çelenk koyularak kutlandı.

Edirne'de, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. TMMOB Mimarlar Odası'nca düzenlenen tören Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültü MirasıListesi'ndeki Selimiye Camisi önünde bulunan Mimar Sinan heykelinde gerçekleştirildi. Anıta çelenk sunulan etkinlikte konuşan Mimarlar Odası Edirne temsilciliği yönetim kurulu Başkanı Cenk Ergüden, kültür mirasına Selimiye ve Süleymaniye Camisi gibi eserleri kazandıran Mimar Sinan'ın ve eserlerinin tanınması ve korunması amacıyla kutlanan 9 Nisan'ın büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

'SANATI VE FELSEFESİNİ YENİ NESİLLERE AKTARMALIYIZ'

Ergüden, Mimar Sinan'ın sanatı ve fikirlerinin, Türkiye'de mimarlık kültürünün temel taşlarını oluşturduğunu söyledi. Ergüden, "Sinan´ın eserleri; 'insanın yaratıcı dehasının başyapıtları' ve 'insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri' olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi´ne girmiştir. Milletimizin tartışmasız gurur duyduğu ortak bir değeridir Mimar Sinan. Bugün biz mimarlara ve Sinan´a değer veren herkese düşen görev onu güzel yad etmek ve hatırda tutmak olduğu kadar daha önemli ve daha kıymetli olan şey Mimar Sinan´ı anlamak ve öğrenmek çabasıdır. Mimar Sinan´ın eserlerinin bugüne kadar gelebilmesinin altında yatan fikirlerinin, sanatının ve bunu ortaya çıkaran felsefesinin anlaşılmasını ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamalı, çağdaş yaşama uygulanması yönünde çalışmalıyız" dedi.

Ülke genelinde tüm kültür varlıklarının korunması gerektiğini de belirten Ergüden, "Mimar Sinan´ı kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken; mimarlık ve sanatın kültürel ve tarihi zenginliklerin beşiği olan ülkemizde insanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının tüm mimari, sanatsal ve simgesel değerleriyle korunması gerektiğini belirtiyor, gereken her platformda ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz" diye konuştu.

Tören, Ergüden'in açıklamasının ardından sona erdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-09 14:38:08



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