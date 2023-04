Havsa'da kaybolan sokak köpekleri için hayvanseverlerden suç duyurusu

Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Havsa ilçesinde hayvanseverler, kaybolduğunu öne sürdükleri sokak hayvanlarının belediye tarafından toplatıldığı iddiasıyla Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yerel hayvan koruma görevlisi Emine Kurttürk, yüzlerce sokak hayvanının veteriner olmadan iğneyle uyutularak toplandığını öne sürüp, "Suç duyurusunda bulunduk. Köpeklerin bulunmasını istiyoruz" dedi. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ise hayvanları toplamadıklarını söyledi.

Havsa'da hayvanseverler tarafından beslenen yüzlerce köpeğin ilçe belediyesi tarafından ilaç ile uyutularak toplatıldığı iddia edildi. Hayvanseverler, ilçede düzenli olarak besledikleri sokak hayvanlarının sayısında gözle görülür bir azalmanın ortaya çıkmasının ardından Havsa Belediyesi'ne başvurdu. Sokak hayvanlarının belediye tarafından kısırlaştırma amacıyla alındığını öğrenen hayvanseverler, sokak hayvanlarının yaşadıkları bölgelere bırakılmaması üzerine harekete geçti. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu ile ilçedeki hayvanseverler, Havsa Belediyesi'nde çalışan veteriner hekim bulunmadığını ve toplamanın yasal olmadığını savunarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'YÜZLERCE KÖPEK YOK OLMUŞ DURUMDA'

Yerel hayvan koruma görevlisi Emine Kurttürk, ilçede 3 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, "3 yıldır sistematik olarak sokak hayvanlarını sürekli beslediğim için yok olduğuna şahit oldum. Belediyeye sorduğumda kısırlaştırmak için alındığını öğrendim. Ancak bu hayvanların geri gelmediğini fark ettim. Bu sayı gittikçe arttı. 28 Şubat'ta, görgü tanıklarımız da var, 2 okulun önünden 20'den fazla köpek alındı. Şu anda yüzlerce köpek yok olmuş durumda. Belediyeye sorduğumuzda cevap gelmiyor ama topladıklarına da itiraz etmiyorlar. Biz, köpeklerimizin nerede olduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

'SAHİPLİ KÖPEKLERİMİZİ DE ALDILAR'

Kurttürk, belediye tarafından yapılan son toplamada ise sahibi olduğu 2 köpeğin de ekipler tarafından alındığını iddia etti. Kurttürk, "Son toplamada sahipli köpeklerimizi de aldılar. Bunlardan 2'si benim köpeğim, 1 tanesi bulundu. Ben köpeklerimi dolaştırmaya gece çıkartıyorum. Burası kırsal yer, tarlalar var, mesafeli olduğu için gözümün önünde köpeklerimi topladılar ve ben yetişemedim. 1 tanesini tasmasındaki numaramdan duyarlı bir vatandaş haber verdi, 'Kıyık bölgesindeyiz' dedi. O bölge, benim evimden 35 kilometre mesafededir. O köpek tek başına oraya asla gidemez. Ayrıca başka komşularımızın da sahipli köpeklerinden 1 tanesi orada bulundu. 2 tane de sahipsiz köpek F Tipi Cezaevinde ve barınak bölgesinde bulundu. Ama bunlar sadece 4 köpek. Yüzlerce köpeğimiz şu anda yok" diye konuştu.

'VETERİNE HEKİM OLMADAN İLAÇ VERİLMESİ SUÇTUR'

Sokak köpeklerinin toplatılmasının ardından Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu ile suç belediye hakkında savcılığa duyurusunda bulunduklarını belirten Kurttürk "Şu anda hukuki süreç devam ediyor. Köpeklerin bulunmasını istiyoruz. Şu anda belediyede veteriner çalışmadığı için narkotik ilacı işçinin veya herhangi bir kişinin vermesi yasal suçtur. Bu köpekler veteriner olmadan toplanıyor ve narkotik ilaçlar veteriner olmadan veriliyor. Bu narkotik ilaçlar, doz ayarlanmadığı zaman ölümcüldür. Ayrıca narkotik ilaçla sağlıkçı olmadan toplanması yasaya da aykırıdır. Dolayısıyla bu köpeklerin öldüğünü de düşünüyoruz. Çünkü bu kadar köpek nerede şu anda? Sadece benim beslediğim yüzlerce köpek var. Şu anda Havsa'da dolaşabilirsiniz; 2-3 köpekten başka köpek göremeyeceksiniz. Burada her yerde bir sürü köpeğimiz vardı ve hiçbiri de saldırgan değil. Biz bu hayvanları bulmak istiyoruz. Çünkü içlerinde bizim çocuğumuz gibi evlerimizde beslediğimiz hayvanlarımız var" dedi.

'KÖY KÖY DOLAŞTIK AMA BULAMADIK'

İlçedeki sokak hayvanlarının toplatılmasının ardından Emine Kurttürk ile bölgedeki ilçe ve köyleri gezerek köpekleri aradıklarını söyleyen hayvansever Caner Soydal, "Biz, Emine hanımın yardım çığlıkları üzerine ulaştık. Beraber köy köy dolaştık. Çünkü kaybolan belki yüzlerce hayvan var ve bunları Emine hanım besliyordu. Aradık ama bulamadık. Ben de bu süreçte ona refakat ettim. Burada yaşanan büyük bir vahşet. Biz hayvanseverler olarak bu vahşetin karşısında duruyoruz. Karşımızda maalesef acımasız, sadece yok etmeye planlı olan insanlar var. Bunu belediye eliyle yapılıyor, bunun farkındayız. Biz bu sürecin takipçisi olacağız" dedi. Hayvansever Sevdiye Dezcan ise sokakta yaşayan köpekleri düzenli olarak beslediklerini belirterek,"Sokakta sürekli beslediğimiz köpeklerimiz vardı. Ama son dönemde o köpekleri göremiyoruz. Sahiplenildiğini düşündüm ama burası 'Ufak yer, sahiplenme burada çok fazla olmuyor' dendi. Büyük ihtimal bizim de beslediğimiz o hayvanlar şu an kayıp. Emine hanımın köpeği kaybolduğu zaman Babaeski gibi çevre yerleri, ilçeleri gezdik. Düşündüğümüz kötü sonucun olmamasını diliyorum. Kaybolanları bulabilir miyiz, bulamaz mıyız bilemiyorum ama patili dostlarımızın yanındayız" dedi.

'KULLANDIĞIM GÜZEGAHTAKİ BİRÇOK HAYVAN ŞU ANDA YOK'

Hayvansever Ali Dezcan da Havsa'da sokak hayvanları açısından yalnızlık yaşandığını söyledi. Dezcan, "Öyle olur ya bazen hiç konuşmazsınız bulunduğunuz mekandaki insanla ama her gün onunla karşılaştığınızda merhabalaşırsınız. Şimdi bizim sokaklarımız böyle. Mesela bir 'siyah beyaz Beşiktaş'ımız vardı, ona 'kırmızı göz' de diyorduk, şu anda yok. Kullandığım güzergah üzerindeki çok sayıda hayvan şu anda yok. Hukuki yollara başvurduk. Onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bundan sonra takip edeceğiz" dedi.

'SADECE POPİ KALDI'

İlçedeki hayvansever esnafltan Yiğit Emin Yıldırım ise işletmelerine gelen yaklaşık 30-35 köpek olmasına rağmen sadece 'Popi' adını verdikleri köpeğin kaldığını söyledi. Yıldırım, "Biz burada esnafız. 2 tane tasmalı köpeğimiz vardı. Gelenleri de besliyorduk. Daha sonra birisi şikayet etmiş sanırım. Bütün hepsini toplamışlar. Bunları uyuşturmuşlar ki yanlarında veteriner hekim de yok. Belediye çalışanları bunları iğne ile vurarak uyuşturuyorlar. Bizim köpeğimize de uyuduğu halde iğneyi fırlatıyor, 2-3 adım yürüdükten sonra bayılıp düşüyor zaten. Kaç kere gidip sorduk, 'Atmadık, almadık' dediler. Daha sonra köpeğimizi Edirne'de bulduk. Geri getirdik. Duyarlı bir vatandaşımız beslediğinde bize bunun bir fotoğrafını atıyor. O şekilde bulduk. 2 köpeğimiz vardı; birini bulduk, diğerini tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Biz burada yaklaşık 30-35 köpek besliyorduk. Ancak o toplama olayından sonra sadece elimizde 'Popi' kaldı. Popi'ye de doğduğundan beri bakıyoruz, en az 6-7 sene oldu. Bunların çiplerinin siparişlerini de verdik. Ancak ne hikmetse çiplerin geldiği gün hepsi toplandı. Belediyelerimiz, vatandaşlarımız daha duyarlı olabilirler" diye konuştu. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ise belediyenin sokak hayvanlarını toplamadığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

