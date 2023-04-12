Edirne'de yağmur ve dolu etkili oldu

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yağmurla birlikte dolu yağdı. Yetkililer, yağmurun gün içinde yer yer etkili olacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne'de, aniden bastıran yağmurla, hafif dolu etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar, yağışın dinmesini, saçak altları ve kapalı alanlara sığınarak bekledi. Bazı caddelerin suyla kaplandığı kentte, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri, önemli bölgelerde önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, yağmurun gün içinde yer yer etkili olacağını belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-04-12 14:33:10
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