Ümit Özdağ: Gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız(2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Özdağ: Gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız(2)

DHA

Ümit Özdağ: Gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız(2)


'YASALAR ÖNÜNDE HEPSİYLE HESAPLAŞACAĞIZ'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile birlikte Çorlu'dan Çerkezköy ilçesine geçerek partililerle bir araya geldi. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da kendileriyle birlikte geleceğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim güvenliği konusundaki görüşme nedeniyle Trakya gezisine katılamadığını söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Ümraniye'de seçim standını ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Ama kimseyi göremedim. Bende 'Herhalde dağa gitmişlerdir' dedim. Bunların bir parti olduğu bile tartışılır. Bunlar terör örgütü ile iç içe geçmiş bir yapıdır. Yüzlerce yöneticisi teröre aktif katılımdan dolayı mahkum olmuştur. Ellerinde kan vardır. Terörle irtibatları var. Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. HDP'yi kabullenmediğimiz gibi HÜDAPAR'ı da kabullenmiyoruz. HÜDAPAR'la bir araya gelenleri de kabullenmiyoruz. HÜDAPAR'ın arkasındaki Hizbullah cinayetlerini de kabullenmiyoruz. Hiçbirimiz Gaffar Okkan'ı unutmadık. Nasıl şehit edildiğini, koruma polislerinin Hizbullahçılar tarafından nasıl şehit edildiğini unutmadık. Şimdi utanmadan mahkum olmuş, kesinleşmiş ceza almış birçok Hizbullahçının serbest bırakıldığını okumaktayız. Bu bir hukuk cinayeti ve anayasal rejime karşı işlenmiş bir suçtur. Bunların hesapları tek tek sorulacaktır. Anadolu Gemisinin indirilmesi sırasında çekilen videodan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı servisten Deniz Harp Okulu Marşı'ndan Atatürk bölümünü çıkartanlardan da hesap soracağız. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu gibi helalleşme taraftarı değiliz. Kemal Bey kiminle helalleşirse helalleşsin biz devlet yıkıcılarıyla, millet bölücüleriyle, beşli çetelerle helalleşmeyeceğiz. Yasalar önünde hepsiyle hesaplaşacağız."
'BU ÇAKMA MUHALEFET'
Millet İttifakı'nı eleştiren Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu '435 milyar dolar çalındı, bunu geri getireceğim' diyor. Kemal Bey, alay mı ediyorsun? Bu 435 milyar dolar çalınırken Ali Babacan, ekonomiden sorumlu bakandı. Yalan söylüyorsun sen. Ali Babacan yanındayken bu 435 milyar doların hesabını soramazsın. Çünkü Ali Babacan ya 435 milyar doların çalındığının farkına varmadı ya da farkına vardı ve göz yumdu. Her iki durumda da suçlu. Suçlularla birlikte Türk ekonomisini düzeltmek mümkün mü? 'Sığınmacılardan gitmek isteyenleri 2 sene içinde gönüllü olarak yollayacağız' diyor. Sığınmacıları yollamak için sana gerek yok Kemal Bey. Muhalefeti neden eleştiriyoruz, çünkü muhalefet olmadıkları için eleştiriyoruz. Bu muhalefet değil. Bu çakma muhalefet." ifadesini kullandı.
EDİRNE'DE ESNAFLA SOHBET ETTİ
Özdağ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Edirne'ye geçti. Edirne'de Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Özdağ, ardından kentin trafiğe kapalı Saraçlar ve Çilingirler Caddesi'nde esnafla sohbet etti. Özdağ Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, İdris Naim Şahin ile ilgili soru yöneltti. Özdağ, "Duyduğumuza göre Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazanırsa İçişleri Bakanlığı'nı İYİ Parti istiyormuş. Sayın İdris Naim Şahin'i İçişleri Bakanı mı atamak istiyorsunuz Meral Hanım? Eğer bunu düşünüyorsanız size hatırlatayım; meclis tutanaklarına ve FETÖ komisyonu raporlarına geçmiş bir husustur ki; FETÖ örgütlenmesi İçişleri Bakanları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bütün kaymakamları ve bütün ilçe emniyet müdürlerine kapsayacak şekilde İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı sırasında yayılmıştır. Buradan yine bütün İYİ Parti'ye gönül vermiş Türk milliyetçilerine de sesleniyorum; değerli arkadaşlar İdris Naim Şahin'i tekrar İçişleri Bakanı yapmak için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk zamanında sizlerle? Veya İstanbul'da ikinci sıra, andımızdan rahatsızlık duyduğunu utanmadan söyleyen Ensarioğlu'nu mu aday göstermek için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk? PKK ile müzakerelere oturacağını söylemiş Meral Akşener; PKK ile müzakere için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk? Sizler İYİ Parti'ye onun için mi oy veriyorsunuz?" diye konuştu. (DHA) Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZOnur KAYA/EDİRNE, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne  Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ-Onur KAYA
2023-04-12 21:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Edirne'nin tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri EMITT'te tanıtılıyor
YEREL HABERLER Edirne'nin tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri ...
AK Parti Edirne milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne milletvekili adayları tanıtıldı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı ...
Edirne'de, köylülerin kalker ocağına karşı açtığı dava karara kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de, köylülerin kalker ocağına karşı açtığı ...
Edirne'de yağmur ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de yağmur ve dolu etkili oldu
Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor
YEREL HABERLER Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
MHP Edirne milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER MHP Edirne milletvekili adayları tanıtıldı
Trakya'da son yağışlar gelişim kaybı yaşayan buğdaya "ilaç" oldu
YEREL HABERLER Trakya'da son yağışlar gelişim kaybı yaşayan buğdaya ...
TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi "TÜBİTAK desteği"ni en fazla alan fakülte oldu
YEREL HABERLER TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi "TÜBİTAK desteği"ni en ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
BTTADK üyeleri İpsala'da iftara katıldı
YEREL HABERLER BTTADK üyeleri İpsala'da iftara katıldı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kanseri ikinci kez atlatan kadından diğer hastalara "iyileşmeye inanın" çağrısı
YEREL HABERLER Kanseri ikinci kez atlatan kadından diğer hastalara ...
Edirne'de sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti Edirne milletvekili adayları tanıtıldı
Edirne'de "sahipsiz köpekler kayboldu" iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Edirne'de "sahipsiz köpekler kayboldu" iddiasıyla suç ...
Edirne'de "Senfoni ile İlahiler" konseri düzenlenecek
YEREL HABERLER Edirne'de "Senfoni ile İlahiler" konseri düzenlenecek
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1´i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1´i ağır 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.