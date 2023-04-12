Ümit Özdağ: Gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız(2)



'YASALAR ÖNÜNDE HEPSİYLE HESAPLAŞACAĞIZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile birlikte Çorlu'dan Çerkezköy ilçesine geçerek partililerle bir araya geldi. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da kendileriyle birlikte geleceğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim güvenliği konusundaki görüşme nedeniyle Trakya gezisine katılamadığını söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Ümraniye'de seçim standını ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ama kimseyi göremedim. Bende 'Herhalde dağa gitmişlerdir' dedim. Bunların bir parti olduğu bile tartışılır. Bunlar terör örgütü ile iç içe geçmiş bir yapıdır. Yüzlerce yöneticisi teröre aktif katılımdan dolayı mahkum olmuştur. Ellerinde kan vardır. Terörle irtibatları var. Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. HDP'yi kabullenmediğimiz gibi HÜDAPAR'ı da kabullenmiyoruz. HÜDAPAR'la bir araya gelenleri de kabullenmiyoruz. HÜDAPAR'ın arkasındaki Hizbullah cinayetlerini de kabullenmiyoruz. Hiçbirimiz Gaffar Okkan'ı unutmadık. Nasıl şehit edildiğini, koruma polislerinin Hizbullahçılar tarafından nasıl şehit edildiğini unutmadık. Şimdi utanmadan mahkum olmuş, kesinleşmiş ceza almış birçok Hizbullahçının serbest bırakıldığını okumaktayız. Bu bir hukuk cinayeti ve anayasal rejime karşı işlenmiş bir suçtur. Bunların hesapları tek tek sorulacaktır. Anadolu Gemisinin indirilmesi sırasında çekilen videodan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı servisten Deniz Harp Okulu Marşı'ndan Atatürk bölümünü çıkartanlardan da hesap soracağız. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu gibi helalleşme taraftarı değiliz. Kemal Bey kiminle helalleşirse helalleşsin biz devlet yıkıcılarıyla, millet bölücüleriyle, beşli çetelerle helalleşmeyeceğiz. Yasalar önünde hepsiyle hesaplaşacağız."

'BU ÇAKMA MUHALEFET'

Millet İttifakı'nı eleştiren Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu '435 milyar dolar çalındı, bunu geri getireceğim' diyor. Kemal Bey, alay mı ediyorsun? Bu 435 milyar dolar çalınırken Ali Babacan, ekonomiden sorumlu bakandı. Yalan söylüyorsun sen. Ali Babacan yanındayken bu 435 milyar doların hesabını soramazsın. Çünkü Ali Babacan ya 435 milyar doların çalındığının farkına varmadı ya da farkına vardı ve göz yumdu. Her iki durumda da suçlu. Suçlularla birlikte Türk ekonomisini düzeltmek mümkün mü? 'Sığınmacılardan gitmek isteyenleri 2 sene içinde gönüllü olarak yollayacağız' diyor. Sığınmacıları yollamak için sana gerek yok Kemal Bey. Muhalefeti neden eleştiriyoruz, çünkü muhalefet olmadıkları için eleştiriyoruz. Bu muhalefet değil. Bu çakma muhalefet." ifadesini kullandı.

EDİRNE'DE ESNAFLA SOHBET ETTİ

Özdağ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Edirne'ye geçti. Edirne'de Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Özdağ, ardından kentin trafiğe kapalı Saraçlar ve Çilingirler Caddesi'nde esnafla sohbet etti. Özdağ Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, İdris Naim Şahin ile ilgili soru yöneltti. Özdağ, "Duyduğumuza göre Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazanırsa İçişleri Bakanlığı'nı İYİ Parti istiyormuş. Sayın İdris Naim Şahin'i İçişleri Bakanı mı atamak istiyorsunuz Meral Hanım? Eğer bunu düşünüyorsanız size hatırlatayım; meclis tutanaklarına ve FETÖ komisyonu raporlarına geçmiş bir husustur ki; FETÖ örgütlenmesi İçişleri Bakanları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bütün kaymakamları ve bütün ilçe emniyet müdürlerine kapsayacak şekilde İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı sırasında yayılmıştır. Buradan yine bütün İYİ Parti'ye gönül vermiş Türk milliyetçilerine de sesleniyorum; değerli arkadaşlar İdris Naim Şahin'i tekrar İçişleri Bakanı yapmak için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk zamanında sizlerle? Veya İstanbul'da ikinci sıra, andımızdan rahatsızlık duyduğunu utanmadan söyleyen Ensarioğlu'nu mu aday göstermek için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk? PKK ile müzakerelere oturacağını söylemiş Meral Akşener; PKK ile müzakere için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk? Sizler İYİ Parti'ye onun için mi oy veriyorsunuz?" diye konuştu. (DHA) Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZOnur KAYA/EDİRNE, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ-Onur KAYA

2023-04-12 21:18:41



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