Erkek arkadaşıyla tartışanı vurdu; tutuklandı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yasemin Öztürk (34), erkek arkadaşı U.Ö. (36) ile tartışan M.K.'yi (29) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Öztürk tutuklandı, U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece, Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Öztürk, erkek arkadaşı U.Ö. ile evde otururken yanlarına M.K. adlı erkek geldi. M.K., daha önce ablasıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen U.Ö. ile tartıştı. Bu sırada Öztürk, evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle M.K.'yi ateş açtı. M.K., kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, av tüfeğine el koydu, Yasemin Öztürk ve erkek arkadaşı U.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasemin Öztürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, U.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-04-14 11:33:51



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