Edirne´de 11 terör şüphelisi yakalandı



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de jandarma ekipleri ve hudut birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda FETÖ ve DEAŞ şüphelisi 11 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile hudut birliklerinin son bir hafta içinde yaptığı uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 2´si DEAŞ, 9'u FETÖ olmak üzere 11 terör şüphelisini yakaladı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8´i yabancı uyruklu 46 kişiyi yakaladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-04-14 11:49:49



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