Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Memleketi Partisi'nin 3 milletvekili adayı, adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Edirne'de Memleket Partisi, milletvekilli adaylığı için 1'inci sırada Erdem Bircan, 2'nci sırada il başkanı Oktay Bozkurt, 3'üncü sırada Sami Çakırlar ve 4'üncü sırada Şeydanur Akça'yı gösterdi. Adaylardan 1'inci sıradaki Erdem Bircan'ın dışındaki 3 aday çekildiklerini açıkladı. Bozkurt, Çakırlar ve Akça, ortak yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14.00'de parti binamızda gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Saygılarımızla" denildi.

(DHA)

DHA-Politika Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-14 15:27:22



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