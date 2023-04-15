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Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı

DHA

Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı


Gurbet GÖKÇEMehmet YİRUN/ KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA)CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlar ve Trakya'da baharın gelişini simgeleyen ve bileğine taktığı marteniçka adı verilen kırmızıbeyaz bilekliği, Bulgaristan'da asimilasyon sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan bebeğin anısına yaptırılan anıt çeşmenin bahçesindeki çam ağacına astı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu Bulgaristan'dan çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile soydaşlar çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu, belediyenin ardından Bulgaristan'da komünizm dönemindeki asimilasyon sırasında 1984 yılında askerlerin açtığı ateş sonucu annesinin kucağında 18 aylıkken öldürülen Türkan Feyzullah bebeğin, Yoğurtçular köyündeki mezarını ziyaret etti. Türkan bebeğin mezarına çiçekler bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra Türkan bebeğin öldürüldüğü ve anısına yapılan anıt çeşmeye çelenk bıraktı. Burada çocuklar, şiirler okudu.
MARTENİÇKA'YI ÇAM AĞACINA ASTI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından yaptığı yayın sırasında bileğinde dikkat çeken, Balkanlar ve Trakya'da baharın gelişini simgeleyen ve marteniçka adı verilen kırmızıbeyaz bilekliği, Türkan bebeğin anısına yaptırılan anıt çeşmenin yanında bulunan çam ağacına astı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Nalbantlar köyünde bulunan ve 1438 yılında tek bir çivi çakılmadan kurulan Yedi Kızla Camisi'ni ziyaret etti. Camiye gezen Kılıçdaroğlu'na müftülük görevlileri ve cami imamı tarafından caminin yapısı ve tarihi anlatıldı.
NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ANITINI ZİYARET ETTİ
Kılıçdaroğlu daha sonra, hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nun Kırcaali'nin Mestanlı ilçesindeki heykelini ziyaret etti. Burada soydaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra yürüyerek, Bulgaristan'da Şair Nuri Turgut Adalı'nın büstüne çelenk koydu. Kılıçdaroğlu, ilçede soydaşların direnişi sırasında öldürülenler anısına dikilen anıtı ziyaret edip çelenk bıraktı. Ziyarette öldürülen soydaşlar için dualar okundu.
'CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ'
Burada Bulgar gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bugün demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren insanların anıtının önündeyiz. Biz de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi. Gazetecinin, "Bulgaristan'daki soydaşlara güveniyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Elbette güveniyorum. Onlar özgürlük mücadelesi verdiler. Her mücadelenin bir bedeli var, bedellerini yaşamlarıyla ödediler" dedi.
Gazetecinin "Nasıl bir kampanya bekliyorsunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de ekonomiden sosyal yaşama hemen hemen her alanda güzel projelerimiz var. Bu projeleri aktaracağız. Tarım, sağlık, bilim, teknoloji gibi alanlarda" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇEMehmet YİRUN
2023-04-15 22:11:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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