Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı (2)



'TÜRKİYE VE BULGARİSTAN'DA BARIŞIN OLMASINI İSTERİZ'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırcaali'de düzenlenen iftar programına katıldı. Kırcaali Belediyesi'nin açık havada verdiği iftarın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün hayatını savaş meydanlarında geçirmiştir ama söylediği söz çok değerlidir; 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Biz Türkiye'de de Bulgaristan'da da barışın olmasını isteriz. Çifte vatandaşlarımız var hem Bulgaristan hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görev yapan, çalışan, hayatın herhangi bir alanında mücadele eden çok sayıda yurttaşlarımız var. Dolayısıyla bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir" dedi.

'HAK, DEMOKRASİ, ADALET İSTİYORUZ'

Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini ve 14 Mayıs'ta sandığa gidileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda sizler de varsınız, öyle diyeyim. İzmir'de varsınız, Bursa'da varsınız, İstanbul'da varsınız, Kocaeli'de varsınız sizler hep demokrasiyi istediniz, hep hak istediniz, hep özgürlükler istediniz. Aynı şeyi talep ediyoruz; hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adaleti istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber ve birlikte gerçekleştireceğiz. Söz mü? Benden de size Bay Kemal sözü; asla ve asla yolda kalmayacaksınız. Hiç kimse unutmasın; partimizin kurucusu sizin hemşeriniz yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O hep barıştan, haktan, hukuktan ve adaletten yana oldu ve bunu sağlamak için mücadele etti. Aynı mücadeleyi yolumuza devam ederek sürdürüyoruz. 100'üncü yılında Cumhuriyetimizi güzel bir demokrasi ile taçlandıracağız. Onun için diyorum zaten baharlar gelecek ülkemize, çocuklarımız o bahar ortamı içerisinde caddelerde, parklarda, meydanlarda özgürce gezebilecekler, koşabilecekler, şarkılar, türküler söyleyebilecekler. Bütün bunların tamamını beraber gerçekleştireceğiz ve bunun için sandığa gitmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bu temel görevlerimizden birisi olacak" diye konuştu.

'HİÇ KİMSENİN İNANCINI, KİMLİĞİNİ, YAŞAM TARZINI SİYASETE ALET ETMEYELİM'

Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Onların da bütün yüreğimle bayramlarını kutluyorum ve bütün yüreğimle onlara da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hiç kimsenin inancını, kimliğini, yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliğiyle şeref duymalı, onur duymalı, herkes inancıyla yüce Yaradan´a hesabını vermeli, herkesin yaşam tarzı başımızın üstünde olmalı. Emin olun yeni bir sayfayı açacağız, emin olun yeni bir güzellik sayfası açacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayacağız. O nedenle diyoruz; artık baharlara ihtiyacımız var. Sonbahardan ve kıştan bıktık, yeni bir bahar ve baharlarda buluşmak umuduyla hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hak ve Özgürlükleri Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu ahşaptan yapılmış bir kartal maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Türkiye'ye döndü. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇEMehmet YİRUN

2023-04-15 23:04:28



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