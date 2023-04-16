Trakya için 'sağanak' uyarısı



EDİRNE, (DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Trakya bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Trakya bölgesi için sağanak uyarısında bulunuldu. Söz konusu açıklamada, "Yapılan on değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyota gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ (Malkara, Hayrabolu, Muratlı Sarköy) ve Edirne'nin güneyi (İpsala, Keşan, Enez, Uzunköprü, Meriç) ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-16 15:44:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.