Trakya için 'sağanak' uyarısı (2)

YAĞMUR YAĞDI, DOLU ETKİLİ OLDU, MAÇ ERTELENDİ
Edirne'de saat 15.00 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle sokak ve caddeler suyladoldu, trafikte aksamalar yaşandı. Birçok kişi yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan kaçmak isteyenler, dükkan saçakları altına sığındı. Kent merkezinde dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı, özellikle Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nin de bulunduğu 1'inci Murat Mahallesi ile Abdurrahman Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Dolu nedeniyle bazı zeminlerin beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.
MAÇIN İKİNCİ YARISI İPTAL EDİLDİ
Türkiye 3'üncü Lig 1'inci grupta oynanan EdirnesporYomraspor maçının ikinci yarısı, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Orta hakem Serkan Pınar, devre arasında zeminin su dolması nedeniyle 1-1 süren maçın ertelendiğini duyurdu. Maç, yarın saat 14.00'te kaldığı yerden oynanacak. (DHA)Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-04-16 17:07:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.