Edirnespor - Yomraspor maçı yağış nedeniyle ertelendi



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- Edirnespor ile Yomraspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı, yoğun yağmur sonucu zeminin suyla kaplanması nedeniyle ertelendi. İlk yarısı 1-1 biten maçın, yarın aynı saatte ikinci yarısının oynanmasına karar verildi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Edirnespor ile Yomraspor, bugün saat 14.00'da Edirne 25 Kasım Stadı'nda karşı karşıya geldi. 29'uncu hafta maçında ilk yarı Edirnespor'dan İhsan Uğur Göktaş'ın 34, Yomraspor'dan Enes Filiz'in 40'ıncı dakikadaki golüyle 1-1 berabere bitti. Maçın devre arasında kentte başlayan yoğun sağanak yağışı, beraberinde doluyu da getirince zemin 15 dakika içerisinde suyla kaplandı.

MAÇ YARINA ERTELENDİ

Maçın ikinci yarısına çıkan hakem Serkan Pınar ve yardımcıları, bir süre zemini inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi. Hakemin bu kararından sonra TFF Gözlemcisi, hakem heyeti ve kulüp başkanları kısa bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası maçın yarın aynı saatte ikinci yarısının, kaldığı yerden oynanmasına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakemlerin sahaya çıkması

Su dolu zemini incelemeleri

Futbolculardan detay

Hakemlerden detay

Zeminden detay

Maçın ertelenmesi

Su dolu zeminden detay

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-16 17:53:10



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