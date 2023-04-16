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Edirnespor - Yomraspor maçı yağış nedeniyle ertelendi

DHA

Edirnespor - Yomraspor maçı yağış nedeniyle ertelendi


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- Edirnespor ile Yomraspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı, yoğun yağmur sonucu zeminin suyla kaplanması nedeniyle ertelendi. İlk yarısı 1-1 biten maçın, yarın aynı saatte ikinci yarısının oynanmasına karar verildi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Edirnespor ile Yomraspor, bugün saat 14.00'da Edirne 25 Kasım Stadı'nda karşı karşıya geldi. 29'uncu hafta maçında ilk yarı Edirnespor'dan İhsan Uğur Göktaş'ın 34, Yomraspor'dan Enes Filiz'in 40'ıncı dakikadaki golüyle 1-1 berabere bitti. Maçın devre arasında kentte başlayan yoğun sağanak yağışı, beraberinde doluyu da getirince zemin 15 dakika içerisinde suyla kaplandı.
MAÇ YARINA ERTELENDİ
Maçın ikinci yarısına çıkan hakem Serkan Pınar ve yardımcıları, bir süre zemini inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi. Hakemin bu kararından sonra TFF Gözlemcisi, hakem heyeti ve kulüp başkanları kısa bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası maçın yarın aynı saatte ikinci yarısının, kaldığı yerden oynanmasına karar verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hakemlerin sahaya çıkması
Su dolu zemini incelemeleri
Futbolculardan detay
Hakemlerden detay
Zeminden detay
Maçın ertelenmesi
Su dolu zeminden detay
DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-04-16 17:53:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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