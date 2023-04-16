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Edirne'de Memleket Partisi'nin çekilen milletvekili adayları gerekçelerini açıkladı

DHA

Edirne'de Memleket Partisi'nin çekilen milletvekili adayları gerekçelerini açıkladı


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)MEMLEKET Partisi Edirne teşkilatında, milletvekilli adaylığından çekilen 2, 3 ve 4'üncü sıra adayları, düzenledikleri toplantıyla gerekçelerini açıkladı. Adaylıkten çekilen üç kişi de "Aday olmamamız da çekilmemiz de örgütümüzün isteğidir" şeklinde açıklamalarda bulundu. 
Edirne'de, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri kapsamında Memleket Partisi'nden milletvekili adayı olarak açıklanan ikinci sıra adayı Oktay Bozkurt, üçüncü sıra adayı Sami Çakırlar ve dördüncü sıra adayı Şeydanur Akça, hafta içi adaylıktan çekildiklerini duyurdu. Üç isim, adaylıktan çekilme nedenlerini düzenledikleri basın toplantısıyla anlattı. Parti il başkanlığında düzenlenen toplantıya, Memleket Partisi il teşkilatından çok sayıda üye de destek verdi. 
'ÖRGÜTÜMÜZÜN İSTEĞİ ÜZERİNE ADAY ADAYI OLDUK' 
Toplantıda konuşan il başkanı ve ikinci sıra adayı Oktay Bozkurt, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile 2007 yılından beri beraber siyaset yaptıklarını, partinin kuruluşunda da beraber olduklarını söyledi. Vekillik sürecinde, en çok oy alacak isimler konusunda teşkilatla konuştuklarını anlatan Bozkurt, "Bu süreçte örgütümüz kesinlikle ve kesinlikle aday olmam gerektiğini, sayın Sami Çakırlar ve Şeyda kardeşimin aday olması gerektiğini söylediler. Ankara'da yaptığımız toplantılarda, biliyorsunuz partimize MYK üyemiz var, parti meclis üyelerimiz var. Hepsiyle yaptığımız görüşmelerde, özellikle de parti meclis üyemiz Erdem Bircan'la yaptığımız görüşmelerde hiçbir şekilde aday olmayacağını dile getirdi. Bu süreçte çalışmamızı, örgütümüzle beraber aramıza yeni insanlar katarak, çoğalarak, yürüyerek ve güzel bir kitle oluşturarak, güzel bir aile kurduğumuza inanıyoruz. Biz üç arkadaşımızla beraber milletvekili aday adayı olmaya karar verdik örgütümüzün isteği üzerine" dedi. 
'ÇEKİLMEMİZ DE ÖRGÜTÜN İSTEĞİ' 
Genel merkezin atadığı adaylık sıralamasının içlerine sinmediğini ifade eden Bozkurt, "Yalnız genel merkez tarafından atanan birinci aday, ikinci aday, üçüncü aday ve dördüncü aday arkadaşımızla beraber sıralama içimize sinmedi. Biz her şekilde çalışmaya devam etmek için mücadelemize devam edeceğiz ama örgütümüz kesinlikle ve kesinlikle çekilmemiz gerektiğini, yoksa komple istifa edeceklerini belirterek bize baskı yaptı. Tabii bir yerlere örgütle gelinir. Örgüte sorularak hareket edilir. Teşkilattaki bütün unsurda kademelerde seçilmiş olan ve görev alan tüm arkadaşlarımızın baskısına göz yumamazdık. Ya teşkilat ya biz dememiz gerekiyordu. Biz teşkilatı bırakmayarak 'biz' demeye bir karar verdik ve bu konuda çekilme kararı aldık. Yani bu örgütümüzün isteğidir. Aday olmamamız örgütümüzün isteğidir, çekilmemiz de" diye konuştu. 
Üçüncü sıra adayı Sami Çakırlar da, "Aday listeleri örgütün istediği gibi olmadığı için bizim de tepkimizle adaylıktan çekilme kararı alındı. Biz de örgütümüze olan saygımızdan dolayı geri çekildik. Geri çekildik fakat partimizden istifa etmedik. Biz yine partideyiz, yine sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce için çalışmaya devam edeceğiz. Tek istediğimiz örgütlere önem verilmesi, fikrine saygı gösterilmesi" ifadelerini kullandı. 
'İTAAT ETMEDİM, İTİRAZ ETTİM'
Dördüncü sıra adayı Şeydanur Akça da, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'itaat etmeyin, itiraz edin' sözünü hatırlattı. Akça, "Partim ve genel başkanım için ne gerekiyorsa sonuna kadar çalışacağım. Bu sadece bir çekilme, istifa değil. Adaylığa başvururken kararı örgütümle birlikte verdim, geri çekilirken de örgütümle birlikte veriyorum. Sayın genel başkanımızın biz gençlere dediği gibi itaat etmedim, itiraz ettim" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-04-16 20:00:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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