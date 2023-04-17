Şarköy'de dolu yağdı; Edirne ve Kırklareli'ye yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı



Nuri ÇAĞLAR-Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER/EDİRNE,TEKİRDAĞ (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve dolu yağdı. Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şarköy´de öğle saatlerinden sonra etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şehir merkezinde ve bazı köylerde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü şehirde yağışların belli aralıklarla devem edeceği belirtildi.

Meterolojinin yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yer yer etkili olurken zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar kent merkezinde yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Nuri ÇAĞLAR-Ünsal YÜCEL

2023-04-17 17:55:53



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