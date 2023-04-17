Batı Trakyalı soydaşlar oruçlarını Selimiye Camisi bahçesinde açtı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)YUNANİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'dan Edirne'ye gelen soydaşlar Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi'nde iftar yaptı.

İslam aleminde binbir aydan daha kutsal kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Edirne'ye Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine, İskeçe'den çok sayıda soydaş akın etti. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'ne gelen soydaşlar, oruçlarını cami bahçesinde, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle açtı. Soydaşların yanı sıra, cami bahçesinde diğer illerden gelen vatandaşlar da iftar yaparak dua etti.

'NE MUTLU Kİ BURADAYIZ'

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinden gelen Saliha Feroğlu, Selimiye'ye gelip dua etmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bize, ne mutlu ki buraya geldik. Dualar yaptık, o nedenle çok mutluyuz. Allah seneye de bize kısmet etsin buraya gelmeyi" dedi.

İskeçe'den gelen Nafiye Nihat da Kadir Gecesi için geldiklerini belirterek, Nihat, "Kadir Gecesi için geldik. Uzun yoldan geliyoruz. Her sene geliyoruz. Ölmüşlerimiz için dua okuduk" ifadelerini kullandı.

'ÇOKÇA DUA EDECEĞİZ'

İskeçe'den gelen Selvi Beral ise, "8 saatlik yoldan oruç açmak ve dua okumak için geliyoruz. Edirne'nin camilerini çok seviyoruz, özellikle de Selimiye'yi. Koronadan dolayı 2 senedir gelemiyordum, bu yıl hasret giderdim. Çokça dua okuyacağız bu akşam" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-17 21:38:51



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