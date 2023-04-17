Edirne'de Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar Eski Cami'ye akın etti



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Eski Cami'de, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Teravih namazını kılan çok sayıda vatandaş, Sakal-ı Şerif'i görebilmek için camide yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu. Okunan dualar ve kılınan teravih namazının ardından camide Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Cami müezzini tarafından özel kutuda saklanan Sakal-ı Şerif, minbere getirilerek örtüsü açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunduktan sonra yüzlerine sürüp dua etti.

Sakal-ı Şerif ziyareti sırasında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görebilmek için minbere akın edince, cami görevlileri müdahale ederek sıraya girmelerini istedi. İlk önce erkekler daha sonra ise kadınlar tek tek Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek dua etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-17 23:17:36



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