Edirne´de 189 tarihi eser ele geçirildi

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde 189 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesini yönelik yaptığı çalışmada Uzunköprü ilçesinde bir adreste tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Adreste yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 5 madalya, 10 köstekli cep saati, 1 barometre, Bizans ve Roma dönemine ait 30 yüzük, 133 obje ve 10 sikke olmak üzere toplam 189 tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca bir de Arapça yazılı Nutuk kitabı bulundu. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-04-18 11:23:59
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