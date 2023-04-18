AK Parti´li Aksal: Asıl hedef Türkiye´nin büyümesi ve güçlenmesi



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 14 Mayıs´ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını belirterek, "Asıl hedef, güçlenen büyüyen ve artık `dünya beşten büyüktür´ diyen Türkiye´dir. Asıl hedef Türkiye´nin büyümesi ve güçlenmesidir. Ama bu millet feraset sahibidir. Ne olup bittiğini çok iyi biliyor" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında Edirne´nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ve partililer katıldı.

'KILIÇDAROĞLU İLE KAZANAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR'

Fatma Aksal, 6´lı Masa´nın 7´inci ayağının HDP olduğunu belirterek, "Ama HDP´yle görüntü vermeye utanıyorlardı. O hep masanın altındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu´nun adı zikredildiği an Meral Akşener, `bize seçimi kazanamayacak bir aday dayatılıyor, biz bu masada yokuz´ dedi. Ancak ondan sonra hangi güçler devreye girdiyse kumar masası dediği `biz tehdit ediliyoruz, bize dayatılıyor´ dedikleri masaya Akşener geri döndü. Zaten döndükten sonraki ruh durumunu da bu millet takdir ediyor. Herkes gördü. Kılıçdaroğlu´yla bu seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar" dedi.

'BU MİLLET FERASET SAHİBİDİR'

Asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını dile getiren Aksal, "Asıl hedef, güçlenen büyüyen ve artık `dünya beşten büyüktür´ diyen Türkiye´dir. Asıl hedef Türkiye´nin büyümesi ve güçlenmesidir. Ama bu millet feraset sahibidir. Ne olup bittiğini çok iyi biliyor. PKK´nın uzantısı olan HDP´nin bir cumhurbaşkanı adayı yok. Kimi destekliyorlar? Kılıçdaroğlu´nu. FETÖ´cülerin desteklediği kim? Kılıçdaroğlu. İnşallah önümüzdeki seçimde de biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz" şeklinde konuştu.

`KADIN KONUSUNDAKİ VAATLERİNİ DE YERLERİNE GETİRMEDİLER´

CHP´nin Edirne milletvekili aday listesini de eleştiren Aksal, "Edirne kadın eğitim oranının ve istihdamının en yüksek olduğu illerin başında geliyor. Kadın konusu açıldığında CHP kimseye meydanı bırakmıyor. Kadınlar ve kadın haklarından bahsediyorlar. Ama lafta olmuyor bunlar. Bir de icraata bakmak lazım. CHP´nin listesine bakın. Edirne gibi bir şehirde bile bırakın seçilecek gibi bir sırada olmasını seçilemeyecek 4´üncü sırada bile bir kadın adayı yok" dedi.

Fatma Aksal konuşmasının ardından çarşı merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-04-18 13:16:38



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