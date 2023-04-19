Otogarda bayram yolculuğu öncesi sinevizyon gösterimiyle emniyet kemeri uyarısı



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi otogarda sinevizyon gösterisi yaparak, yolcu ve şoförlerini emniyet kemeri kullanımı konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Edirne'den bayram tatili için Türkiye'nin çeşitli kentlerine yola çıkacak yolcular ve şoförlerin denetlendiği uygulamada, sürücülerin yanı sıra yolcuların da emniyet kemeri kullanmalarının zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Otogarda oluşturulan masada sinevizyonla emniyet kemeri kullanımının önemi ve kullanılmadığı takdirde, meydana gelen kazalarda yaşanan ağır sonuçlara dikkat çekildi. Ekipler, sinevizyon gösteriminin ardından otobüs ve minibüslerde uygulama yaptı. Şoförlerin yanı sıra araçlardakilerin de emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını inceleyen ekipler, yolculara uyarılarda bulundu. Uygulamada yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerlerini takması dikkat çekti.

'ARABAMIN İÇİNDE YAZILI LEVHALARIM VAR'

Ekiplerin uygulamada minibüsünü incelediği şoför Hasan Kenar, emniyet kemeri kullanımını önemsediğini belirterek, "Arabamın içerisinde yazılı levham var. Binen zaten görüyor. Bundan 2-3 ay önce başımdan geçti. Tekli koltuktan oturan biri kemerini takmamış. Ufak bir şey oldu. Arabanın içine yazdım zaten. Ben unutsam bile levha gözüküyor. Şoför arkadaşlara hayırlı yolculuklar, dikkat etmelerini dilerim. Süratten kaçınmalarını isterim" dedi.

'İNSAN HAYATINA MAL OLUYOR'

Edirne'den Balıkesir'in Ayvalık ilçesine, bayram tatiline giden İdal Usta, uygulamayı beğendiğini belirterek, "Güzel bir uygulama. Emniyet kemeri takmamak insan hayatına mal oluyor. Aslında çoğu insanımız buna dikkat etmiyor, ben de dahil. Bindiğimizde direkt kemeri takmıyoruz ama takmamız gerekiyor. Çocuk, yaşlı, genç herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Bence bu da Edirne'de yapılan güzel bir uygulama. Otogarda olması da daha mantıklı. Çünkü burada birçok otobüs firması, her yere yolcu olan birçok insan var. O yüzden böyle bir şey olmasına sevindim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-04-19 13:18:17



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