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AK Parti´li Aksal: Her zaman üretenin yanında olduk

DHA

AK Parti´li Aksal: Her zaman üretenin yanında olduk


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yerli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtım ve dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. İktidara geldiğimiz günden beri her zaman üretenin yanında olduk. `Siz üretmeye devam edin, biz yanınızdayız´ dedik. Bu proje de onlardan bir tanesi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ve Edirne´de yaklaşık 17 bin dekarda yürütülmesi planlanan `Yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekilişlerini artırma projesi´ kapsamında yüzde 60'ı bakanlık hibeli, yüzde 30'u Trakya Kalkınma Ajansı ve yüzde 10 üretici katkılı olarak yerli hibrit ayçiçeği tohum tanıtım ve dağıtım programı Keşan ilçesinde gerçekleştirildi. Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, ziraat odası başkanları ve üreticiler katıldı.
Programda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarımsal üretime olan desteklerin artarak devam ettiğini söyledi. Edirne'nin bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Aksal, kentin çalışkan insanlarının bu toprakları en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.
`HER ZAMAN ÜRETENİN YANINDA OLDUK´
Fatma Aksal, "Edirne ili Türkiye genelinde 1´inci sırada, kanola ekiminde yine 1´inci sırada, ayçiçeği üretiminde 2´nci sıradayız. Buğday üretiminde de 7´nci sıradayız. Bizim topraklarımız birçok ilden belki çok daha az. Ama verim oranımız çok yüksek. Buğdayda ektiğimiz Türkiye ortalamasının ekilen buğdayın 2 katı verim alıyoruz, dekardan 2 kat verim alıyoruz. Bunlar hep sizin sayenizde. İnşallah hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. İktidara geldiğimiz günden beri her zaman üretenin yanında olduk. `Siz üretmeye devam edin, biz yanınızdayız´ dedik. Bu proje de onlardan bir tanesi" dedi.
`PANDEMİ DÜNYADAKİ BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ´
Yerli tohum üretiminin önemini vurgulayan Aksal, "Pandemi sürecini geçirdik. Pandemi dünyadaki bütün dengeleri değiştirdi. Bu süreç en çok gıdayı etkiledi. Tüm emtia fiyatlarında belirsizlik yaşandı. Burada yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Artık Allah'a çok şükür kendi yerli otomobilini, İHA'sını, SİHA'sını, savaş uçağını üreten bir ülkeyiz. Bunları yapan ülke hiç şüphesiz kendi tohumunu da üretir, dedik ve büyük bir gayretle yerli tohumumuzu ürettik. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Fatma Aksal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu da dile getirerek Cumhur İttifakı'nın ülkenin birliği ve beraberliği için çalıştığını söyledi.
`EDİRNE, AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ´
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için projeler üretildiğini belirtti.
Edirne'nin ayçiçeği üretiminde söz sahibi bir kent olduğunu ifade eden Bayazıt, "Ayçiçeği üreticilerine desteğimiz sürüyor. Bugün dağıtımı yapılan tohumlar, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş, bölge şartlarına uygun, adaptasyon kabiliyeti yüksek bir tohumdur. Aynı zamanda Oronbaş zararlı otuna ve köse hastalığına karşı yüksek toleranslı, yüksek verimli kaliteli bir tohumdur" ifadelerini kullandı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise proje hakkında bilgi vererek, hayırlı olmasını diledi.
Trakya'nın sadece ayçiçeği üretiminde değil tohum üretiminde de söz sahibi olmasını istediklerini kaydeden Şahin, "Şu an çalışmalarımız sürüyor. Sudan'da, Ukrayna'da ve Rusya'da bu tohum çeşitlerimizin tescil edilmesi ve Türkiye'den oraya gönderip ekiminin yapılmasını sağlayacağız" dedi.
Program, üreticilere tohumlarının dağıtılmasıyla son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-04-19 14:18:42

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