Keşan´daki Kadıköy Barajı´nda su seviyesi kritik noktaya ulaştı



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 seviyesine geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeyi susuz günlerin beklediğini belirterek, "Herkesi ciddi anlamda tasarruf yapmaya davet ediyoruz. Suyun paradan kıymetli olacağı günlere doğru gidiyoruz. Biz belediye olarak bazı sınırlamalar getirdik ancak vatandaşlarımız da suyun kıymetini bilmeli ve ona göre hareket etmeli" dedi.

Keşan´a içme suyu sağlayan ve toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle geçen ay yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Bunun üzerine Keşan Belediyesi Encümeni kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getiren bazı kararlar alırken, kararlara uymayanlara 'kabahatler kanunu'ndan ceza kesileceği duyuruldu. Son günlerde ilçede etkili olan nisan yağmurları da barajdaki su seviyesine olumlu katkı sağlamadı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6 seviyesine geriledi.

`HERKESİ CİDDİ ANLAMDA TASARRUF YAPMAYA DAVET EDİYORUZ´

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düştüğünü belirterek, akan her damla suyun önemli olduğunu vurguladı. Yağmurun baraja bir katkısının olmadığını ifade eden Helvacıoğlu, "Son dönemdeki yağışlar ekili tarım arazilerine fayda sağladı. Yağmurun baraja bir katkısı olmadı. Su rezervlerimizde bir artış yok. Barajda kuraklığın ciddi etkileri hissediliyor. Yaklaşık 1,5 ay önce barajdaki su seviyesi 4 milyon 900 bin metreküptü. Aradan geçen zamanda yağışlar meydana geldi. Bu nedenle vatandaşın beklentisi barajı su tutma kapasitesinin yükseldiği yönündeydi. Fakat sadece toprakta bir doyum oldu. Su seviyesinin artması için barajı besleyen derelerden su gelmesi lazım. Fakat dereler boş, su akmıyor. Baraj sadece yüzeysel olarak besleniyor. Yüzeysel beslenme de barajı o kadar doldurmaz. 1,5 ayda yükselmesinin aksine 200 metreküplük bir düşüş olmuş. Doluluk oranımız çok aşağılara düştü. Kullanılabilir içme ve kullanma suyunun seviyesi 2 metre derinlikte. Maalesef böyle giderse Keşan'ı susuz günler bekliyor. Herkesi ciddi anlamda tasarruf yapmaya davet ediyoruz. Suyun paradan kıymetli olacağı günlere doğru gidiyoruz. Biz belediye olarak bazı sınırlamalar getirdik ancak vatandaşlarımız da suyun kıymetini bilmeli ve ona göre hareket etmeli" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-04-20 13:24:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.