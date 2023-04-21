Edirne'de yaşayanlar bayram namazında Eski Cami'yi doldurdu



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yaşayanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla, kentin en eski ibadet eserlerinden Eski Cami'yi doldurdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve dar bir alanda namaz kılınabilmesi nedeniyle halk, kentin en eski ibadet yapılarından Eski Cami'yi doldurdu. Bayram namazına Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Vekili Zehin, namazın ardından, cami çıkışı halkla bayramlaştı. Valilik tarafından da cami çıkışı halka kolonya, lokum ve şeker ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-21 09:23:28



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