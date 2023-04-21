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Prof. Dr. Karlıkaya: Türkiye'de insanların yüzde 80'i sigaraya 18 yaşından önce başlıyor

DHA

Prof. Dr. Karlıkaya: Türkiye'de insanların yüzde 80'i sigaraya 18 yaşından önce başlıyor


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 18 yaşın altına düştüğünü belirterek, "Sigara bağımlılığı hep 18 yaşından önce gelişir. Dünyanın birçok ülkesinde böyledir. Ülkemizde de sigara başlayanların yüzde 80 oranında 18 yaşından önce başladığını istatistikler gösteriyor" dedi.
TÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, sigaranın Türkiye ve dünya genelinde birçok kanser hastalığının başlıca nedeni olduğunu belirterek, bağımlılık yaşının 18'in altına düştüğünü söyledi. Özellikle sigara içenlerde alkol ve uyuşturucu bağımlılığının arttığına işaret eden Karlıkaya, Türkiye'de sigaraya yüzde 80 oranında 18 yaşından önce başlandığını dile getirdi. Tütünün çok büyük doğa katliamı ve çevre kirliliğiyle birçok kanserin de başlıca sorumlusu olduğunu belirten Karlıkaya, "Kanserler, kalp damar hastalıkları, kalp krizleri, inmeler, yine aort dediğimiz kalpten çıkan ana damarın yırtılmasıyla oluşan ani ölümler. Başta akciğer kanseri olmak üzere gırtlak kanseri, pankreas kanseri, mesane, böbrek kanserlerinin başlıca sorumlusu. Onun dışında KOAH çok yaygın ve öldürücü bir hastalık. Her yıl dünyada milyonlarca insanı etkileyen, öldüren bir hastalık. Yine zatürrelerden sorumlu, verem ölümlerinin yarısının tütüne bağlı olduğunu hesaplıyoruz. Verem mikrobik bir hastalık ama sigara içenlerde verem mikrobunun akciğerlere ulaşması, hasta etmesi daha olası" dedi.
'MİKROBİK HASTALIKLARDA ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR'
Yakın süreçte yaşanan pandemide görülen covid gibi mikrobik hastalıklarda, sigaranın ölüm riskini arttırdığını da kaydeden Karlıkaya, "Covid, grip gibi mikrobik hastalıkların ölümcül hastalık riskini artıran temel sağlık sorunu aslında tütün. Sigara içenlerde covide yakalanma, covidden ölme, covid aşılarının daha zayıf kalması tütüne bağlı olarak gösteriliyor" diye konuştu. Bağımlılıkların birbirini desteklediğini belirten Karlıkaya, "Kafein de bağımlılık yapıcı bir madde. Bağımlılıklar birbirini destekliyor. Sigara alkolle birlikte, kafeinle birlikte diğer bağımlılıklar; esrar, kokain hepsi sigara içenlerde daha fazla.  O yüzden diyoruz ki; sigara diğer bağımlılıklara açılan bir kapı. Örneğin sigara içenlerde alkol 3 kat, esrar 8 kat, kokain bağımlılığı 22 kat fazla" ifadelerini kullandı.
Prof.Dr. Celal Karlıkaya, insanların önemli bir kısmının sigaraya 18 yaşından önce başladığını belirterek, "Pediatrik bir bağımlılık aslında. İnsanların önemli bir kısmı tütüne 18 yaşından önce başlıyor. Onu deniyor, ondan sonra öbürünü deniyor, 'çayla iyi oluyormuş', 'kafeinle iyi oluyormuş' diye deniyor. Bunların birlikte kullanılması daha kanserojen olması özel bir konu. Özellikle Erzurum yöresinde kıtlama denilen bir yöntemle aşırı çay tüketimi yemek borusu kanserlerini yapıyor. Yanma etkisi dışında çayın, kahvenin ekstra bir kanserojen olduğunu şu anda bilmiyoruz. Sigara bağımlılığı hep 18 yaşından önce gelişir. Dünyanın birçok ülkesinde böyledir. Ülkemizde de sigara başlayanların yüzde 80-90 oranında 18 yaşından önce başladığını istatistikler gösteriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-04-21 11:36:40

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