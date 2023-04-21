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Kapıkule'de çıkış için bekleyen sürücüler, aileleriyle telefonda bayramlaştı

DHA

Kapıkule'de çıkış için bekleyen sürücüler, aileleriyle telefonda bayramlaştı


Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihraç yükleriyle sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'na yollarda girdi. TIR parklarında bekleyen sürücüler, meslektaşlarıyla bayramlaşmalarının ardından ailleriyle cep telefonun görüntülü konuşarak, Ramazan Bayramı'na buruk şekilde kutladı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli bölgelerine taşıyan sürücüler, Ramazan Bayramı'nı yollarda geçirdi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış için sıranın kendilerine gelmesine bekleyen sürücüler, birbirleriyle bayramlaşarak, Ramzan Bayramı'nı kutladı. Sürüciler daha sonra aileleriyle cep telefonunda görüntülü görüşüp bayramlaştı. TIR sürücüleri bayrama yollarda sevdiklerinden uzak girmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti. 
'İÇİMDE HEP BURUKLUK VAR'
Almanya'ya ihraç yükü taşıyan Davut Kapan, Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi. Bayramlarda hep yollarda direksiyon salladığını belirten Kapan, "Kaç bayram ailemizden ayrı geçirdiğimizi ben ve diğer şoför arkadaşlarımız inan ki bilmiyoruz, saymadık, sayamayız. Biz ekmek parası için yollardayız. Bu bayramda yine bu çileyi çekiyoruz. İçimizde hep burukluk var. Ailemizle ancak telefonda bayramlaşarak hasret giderdik. Kuyrukta bekleyen arkadaşlarımızla bayramlaşarak burada bayramı geçiriyoruz" dedi.
'BAYRAMI AİLEMDEN UZAK YOLLARDA GEÇİRİYORUM'
Polanya'ya ihraç yükü taşıyan Muharrem Çil de, Ramazan Bayramı'nı ailesinden uzak yollarda geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Bayramın buruk geçtiğine vurgu yapan Çil, "Ben dört Ramazan Bayramı'nı ailemden uzak yollarda geçiriyorum. Sürekli yollardayız, ailemizden uzak, ekmek parası için. Bayramlar bu nedenle biraz buruk geçiyor" şeklinde konuştu. Almanya'ya otomobil parçası yükü taşıyan Yılmaz Yazıcı'da;  "Doğru dürüst bayram görmedik, hep yollardayız. Çoluk çocuktan ayrı hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Sabah kuyrukta arkadaşlarımızla bayramlaştık. Evdekilerle telefonda bayramlaştık" dedi.
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2023-04-21 13:36:15

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