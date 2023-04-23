Trakya'da 23 Nisan coşkusu



Olgay GÜLERÜnsal YÜCELAbdullah YALÇIN/EDİRNE, (DHA)23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trakya'da coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, çocuklar doyasıya eğlendi.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yapıldı. Kutlama programı Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın öğrencileri valilik makamında ağırlamasıyla başladı. Vali Kırbıyık ziyarette makam koltuğunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Okulu 6-E sınıfı öğrencisi Umay Ece Tosun'a bıraktı. Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve öğrencilerin de katıldığı ziyarette Umay Ece Tosun, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı arayarak kent trafiğine yönelik çözüm önerilerini aktardı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulan kutlama programı, kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde devam etti. Kutlamalar kapsamında çocuklar, kurulan stantlarda spordan sanata, resimden müziğe hünerlerini sergiledi. Programa Vali H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile protokol üyeleri katıldı. Caddede kurulan ana sahnede ise okullar, halk oyunları gösterileri yaptı. Vali Kırbıyık, beraberindekilerle birlikte caddede kurulan stantları gezdi. Yüz boyama, ebruli, çeşitli spor etkinliklerinin stantlarını gezen Vali Kırbıyık, burada öğrencilerle kaleye şut çekti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kutlamalar ise Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Alparslan Türkeş Meydanı'nda oluşturulan kortej, belediye bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne yürüdü. Öğrenciler adına Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Halegül Arkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptı. Program, okul ve kurumların folklor ile jimnastik gösterilerini sunmalarıyla sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA TBMM'NİN KURULUŞU CANLANDIRILDI

Tekirdağ'da kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından sahil dolgu alanındaki Amfi Tiyatro'da devam etti. Kutlamalara Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümen Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, gösterilerde TBMM'nin kuruluşunu canlandırıp, halk oyunları gösterileri sundu. Çocuklar, kutlamalarda müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kırklareli'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan anıta çelenk koydu. Törene, Vali Birol Ekici, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile kurum müdürleri katıldı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törenlerde, öğrenciler tarafından şiirler okunup, çeşitli gösteriler sergilendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL-Abdullah YALÇIN

2023-04-23 14:15:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.