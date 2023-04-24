Prof. Dr. Beksaç: Edirne'yi savunan tarihi tabyalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Beksaç: Edirne'yi savunan tarihi tabyalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

DHA

Prof. Dr. Beksaç: Edirne'yi savunan tarihi tabyalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Balkan Savaşları sırasında kentin savunulmasının en önemli unsuru olan tabyaların bir kısmı yok olma tehlikesi altında. Kentin çevresinde bulunan 35 tabyadan 2'sinin restore edilerek korunmasına rağmen geriye kalan tabyalar atıl durumda kaldı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Buralar da müze olarak kullanılabilir. Bunların da bir an önce toparlanması lazım. Bu tabyalar bir bütün, tek bir tabya değil. Bütün olarak korunması gereken bir askeri ve kültürel bir miras. Bunlar yok olup gidecek. Tarihi mirasımızın önemli bir belgesini kaybedeceğiz" dedi.
Osmanlı döneminde Balkan Savaşları öncesi Edirne'nin savunulması amacıyla kentin çevresinde oluşturulan 35 tabyadan karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabya ve Şükrü Paşa anıtının bulunduğu Kıyık Tabya restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Bu 2 tabyayı her yıl binlerce kişi ziyaret ederken, Arnavutköy Tabyası ile yakındaki bir tabya ise bakımsızlık nedeniyle yok oldu. Diğer 31 tabya ise definecilerin yanı sıra olumsuz şartlar nedeniyle tahribata uğradı.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, çağının en önemli koruma hatlarından biri olan Edirne tabyalarının korunması gerektiğini söyledi. Kentin kuzeydoğu hattında bulunan tabyaların, Edirne çevresinde bulunanların bir örneği olduğunu belirten Prof. Dr. Beksaç, "Bildiğimiz kadarıyla Edirne çevresinde 35 tane tabya var. Bu tabyalardan 2 tanesi restore edildi, tanıtıldı. 2 tanesi yok olup gitti, şu anda izi bile yok. 2 tane korunmuş olan Hıdırlık ve Şükrüpaşa tabyası olarak bilinen Buçuktepe Tabyası dışındakiler maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Eskiden kırsal bir yapının ortasında kalan bu tabyalar, günümüzde artık tamamen şehirleşmenin tehdidi ile karşı karşıya olup, yeni binalar tabyaları tehdit eder duruma geldi" dedi.
'DÖNEMİN EN ÖNEMLİ ASKERİ SAVUNMA HATLARI'
Tabyaların büyük bir bölümünün defineciler ve diğer olumsuz şartların tehdidi altında olduğunu belirten Prof. Dr. Beksaç, "Çoğunda ağır tahribat izleri mevcut. Bunların bir an önce korunmaya alınması lazım. Çünkü gerçekten Edirne tarihinin, her ne kadar çok hoş olmasa da acı da olsa, belirli bir safhasını temsil ediyor" dedi.
Prof. Dr. Beksaç, tabyaların döneminin en önemli askeri sistemlerinden biri olarak yapıldığını ifade ederek, "Tabyaların yapılış süreci Balkan Savaşlarının hemen öncesindeki aşamayı temsil ediyor. Balkanların kaybedilmesi ile birlikte 20'nci yüzyıl başından itibaren Edirne'nin korunması önemli bir nitelik kazanıyor. Bunun üzerine tabya faaliyetine geçildi. Dönemin en önemli askeri savunma hatlarından bir teşkil edildi ve buraya çok iyi miktarda toplar ve diğer savunma malzemesi kondu. Çağının en önemli koruma hatlarından birisi olarak Edirne tabyaları ortaya çıktı" dedi.
'EDİRNE´NİN MÜDAFAASINDA BÜYÜK ROL OYNADI'
Edirne'nin müdafaasında tabyaların çok büyük bir rol oynadığını kaydeden Prof. Dr. Beksaç, "Bu tabyaların, saldırmakta olan Bulgar gruplarına karşı önemli bir mani teşkil ettiği bir gerçektir. Ama her ne kadar bu olsa da ikmal yollarındaki yetersizlikler, diğer şartlar nedeniyle tabyalar maalesef istenileni gösterememiştir. Tabyalar çok iyi örgütlenmiş biçimdeydi. Edirne'nin bütün çevresini kuşatmaktaydı. Özellikle batı, kuzeybatı, doğu, kuzeydoğu tabyaları daha ağırlıklı olarak tahkim edilmişti. Şu anda Yunanistan sınırları içinde kalan birkaç tabyamız var. Hatta tabyaların arasında bir dekovil hattı olduğunu da biliyoruz. Bu dekovil yoluyla tabyalar arasında ikmal yapılmakta, mühimmat ve zahire temini sağlanmaktaydı. Bunun dışında çok iyi örgütlenmiş olan bir cephaneliği vardı. Tam da tabyalar hattının ortasına gizlenmiş bir cephanelikti. Çağının en önemli askeri mimari örneklerinden biri olarak bu tabyalar önemli bir önemli belge niteliğine haizdir" dedi. 
'DEFİNECİLİK YAPILMASINI GEREKTİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK'
Prof. Dr. Beksaç, tabyalarda define arayanlara da tepki göstererek, "Defineci faaliyeti yapılmasını gerektirecek hiçbir şey yoktur. Çünkü burada definecilerin aradığı hiçbir şeyi bulmak mümkün değil. Yıkılması tarihe karşı ihanet, atalarımıza karşı ihanetten başka bir şey değildir. Çünkü burada hiçbir şey bulunmaz. Burası bir askeri savunma tesisidir" dedi. Tabyaların sit alanı özelliğine dikkat çeken Prof. Dr. Beksaç, "Buraları sit alanı olarak teşhis edildi. Ama buraların esasında daha farklı biçimde korunması gerekliydi. Maalesef o konuda biraz geç kalındı. Bunlar 1970'li yıllara kadar kullanılıyor. Bu süreçten sonra artık askeri sistemin, yapılaşmanın ve stratejinin değişmesi ile birlikte bu tabyalar tamamen kaderine terk ediliyor. Askerin çıkmasından sonra tamamen tabyaların hepsi atıl duruma düşüyor" diye konuştu.
'MÜZE OLARAK KULLANILABİLİR'
Atıl durumda olan tabyaların da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Beksaç, "Aynı şekilde buraları da müze olarak kullanılabilir. Bunların da bir an önce toparlanması lazım. Bu tabyalar bir bütün, tek bir tabya değil. Bütün olarak korunması gereken bir askeri ve kültürel bir miras. Turizm olmasa bile buraların korunması, tertiplenmesi ve belirli bir ölçüde dikkat altına alınması gerekiyor. Bunlar yok olup gidecek. Tarihi mirasımızın önemli bir belgesini kaybedeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-04-24 10:23:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi çarşılarda bayramda yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi çarşılarda ...
Edirne'deki tava ciğercilerde bayram sırası oluştu
YEREL HABERLER Edirne'deki tava ciğercilerde bayram sırası oluştu
Caminin tuvalet kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Caminin tuvalet kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Trakya'da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Trakya'da 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da ...
Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
YEREL HABERLER Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini ...
Edirne'de cami tuvaletinin kapılarını çalan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de cami tuvaletinin kapılarını çalan 2 zanlı ...
Edirne'de bayramda tava ciğerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Edirne'de bayramda tava ciğerine yoğun ilgi
Bayram tatilinde Edirne'ye gelenler, kültürel alanlarda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Bayram tatilinde Edirne'ye gelenler, kültürel ...
Edirneli esnaf "komşu"nun dilini öğrenmek için ETSO'nun açtığı kursa katılıyor
YEREL HABERLER Edirneli esnaf "komşu"nun dilini öğrenmek için ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Selimiye Camisi'nin güçlendirilen ana kubbesinde kurşun örtü çalışmasına geçildi
YEREL HABERLER Selimiye Camisi'nin güçlendirilen ana kubbesinde ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'tan 23 Nisan Ulusal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.