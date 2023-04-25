Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.L., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, önceki gün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.L.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. B.L. jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.L., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-04-25 09:22:35



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