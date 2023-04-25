Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya giren TIR´ın Romanya uyruklu şoförü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde LalapaşaEdirne kara yolunda meydana geldi. Bulgaristan'dan giriş yapan İoan Pirvu yönetimindeki Romanya plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada, Romanya uyruklu sürücü İoan Pirvu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Pirvu'yu ilk müdahalenin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. TIR ise çekiciyle tarladan çıkarıldı, çalışmalar sırasında trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2023-04-25 15:25:43
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