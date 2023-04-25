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Mahkeme, kalker ocağına karşı açılan davada köylüleri haklı buldu

DHA

Mahkeme, kalker ocağına karşı açılan davada köylüleri haklı buldu


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE İdare Mahkemesi, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki kalker ocağının kapasite artışı için verilen 'ÇED Olumlu' kararının iptaline yönelik dava açan köylüleri haklı buldu. Karar bilime ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, köylülerin avukatı Bülent Kaçar, yargı kararının gecikmesizin uygulanıp ocağın kapatılması gerektiğini belirtti.
İlçenin Vaysal köyünde faaliyet gösteren kalker ocağı işletmesi, kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İl Müdürlüğü söz konusu artış için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu olumlu yönde açıkladı. Raporun onaylamasının ardından köylüler, ocağın ve bağlı olduğu kırma-eleme tesisinin kapasite artışı ile ÇED olumlu raporunun iptaline yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı Edirne İdare Mahkemesi'nde geçen yıl ağustos ayında dava açtı. Dava sürecinde konuyla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyeti de rapor hazırladı. Raporda projenin ve ÇED olumlu raporunun bilime aykırı olduğu belirtildi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Açılan davanın karar duruşması 13 Nisan'da Edirne İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davayı açan Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi, köylüler, onların avukatları ve bakanlık avukatı katıldı. Davada hakimlik, köylüler ve onların avukatı ile davalı tarafın avukatlarını dinledi. Mahkeme heyeti, proje için verilen ÇED gerekli değildir kararını iptal etti.
'BİLİME AYKIRILIĞI İSPATLANDI'
Mahkemenin iptalin gerekçeli kararını açıklamasının ardından köylüler ve avukatları Bülent Kaçar basın açıklaması yaptı. Avukat Kaçar, ÇED olumlu kararının bilime aykırılığının mahkeme kararı ile ispatlandığını belirterek, "Proje alanında bitki örtüsü yok edileceğinden yer altında su seviyesinin azalacağı, ayrıca karbondioksit seviyesinin artacağı, bölge yer altı suyunun projeden direkt etkileneceği, projenin meteorolojik parametrelerde değişiklik oluşturacağı, proje alanının kadastrosu kesinleşmiş orman sınırları içerisinde kaldığı, bölgede tarımsal çeşitliliğin fazla olması, bölge halkının geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı, projenin çiftçilere ve tarımsal yapıya zarar vereceği, ÇED raporunda endemik türler ve yaban hayvanları yönünden yeterli tedbirlere yer verilmediği, dolayısıyla çevre mühendisliği, orman mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, ziraat mühendisliği, meteoroloji mühendisliği ve biyolog açısından uygun olmadığı anlaşılmaktadır" dedi.
'YARGI KARARINI UYGULAYIN'
Bakanlık yetkililerine, yargı kararını uygulamaları yönünde çağrıda bulunan Kaçar, "Gelinen bu noktada, bu iptal kararıyla, 6 ayrı bilimsel disiplin heyet raporuyla, bu projenin hukuksuzluğu ve ortadan kaldırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Davalı Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz; gecikmeksizin yargı kararını uygulayın ve çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu kalker ocağını derhal kapatın. Doğaya ve 4 köye her gün yapılan bu işkenceyi durdurun. Kapasite artışı yapılan ocağın ve tesisin var olan tüm faaliyetlerinin bilime, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, 6 ayrı bilimsel disiplinden uzman ve akademisyenlerin ayrıntılı bilirkişi raporuyla ve Edirne İdare Mahkemesi´nin gerekçeli iptal kararı ile sabittir" diye konuştu.
'YAŞAM HAKKI HEPİMİZİN'
Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı İbrahim Karapoyraz da ocak dolayısıyla köylerindeki bütün canlıların zarar gördüğünü belirterek, "Bölgemizde gerçekten bir doğa katliamı yaşanıyor ve bunu herkes görmezden geliyor. Burada yaşam hakkı hepimizin. Oradaki bir böceğin de çimenin de ağaçların da. Sadece para kazanmak olarak görmemek lazım bazı şeyleri. Para kazanmak uğruna doğa katliamı yapılıyor orada. Arılar, böcekler, hepsi katlediliyor. Tozlaşmadan dolayı üreme olmuyor. Tarımsal olarak kaybımız var ama diğer hayvanların sesi çıkmadığı için bizim gibi konuşamıyorlar, dertlerini anlatmıyor ve ölüyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-04-25 16:54:08

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