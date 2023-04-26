Yüzmede milli takım ve olimpiyat seçme müsabakaları Edirne'de başlıyor



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçme müsabakaları yarın başlıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Güven Duvan, müsabakaların aynı zamanda olimpiyat akreditesi özelliğine sahip olduğunu belirterek, 470 sporcunun milli takım ve olimpiyat için mücadele vereceğini söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden Türkiye Yüzme Federasyonu Su Altı Analiz Uzmanı Stefano Nurra anısına Edirne'de 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakaları yarın başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından müsabakalara 470 sporcu katılacağını söyleyen Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Güven Duvan, faaliyetin Avrupa Yüzme Birliği takviminde yer alan 2024 Paris Olimpiyatları akreditesi niteliğinde bir yarışma olması sebebiyle uluslararası önem taşıdığını kaydetti.

"OLİMPİK AKREDİTE ÖZELLİĞİNE SAHİP"

Organizasyonda, Türkiye'yi 2023 yılında uluslararası arenada temsil edecek sporcuların belirleneceğini ifade eden Duvan, "2023 yılı boyunca ülkemizin temsil edileceği bütün uluslararası müsabakalardaki sporcular Edirne´de seçilecek. Ayrıca misafir milli takımı olarak İran milli takımı da bu müsabakalara katılıyor. Aynı zamanda bu müsabakalar olimpik akreditasyon değerine sahip. Burada baraj geçilirse sporcular olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. İnşallah 2024 Olimpiyat Oyunları için ilk kotayı burada vereceğiz. 2021 yılında da olimpiyatlara katılan birçok sporcumuz Edirne´de kota almıştı. İnşallah yine öyle olacak" dedi.

Sporcu yakınları ve teknik heyetlerle birlikte Edirne'de bine yakın misafirin ağırlanacağını söyleyen Duvan, "Toplamda bin civarında bir katılım var. 5 gün boyunca neredeyse Edirne´deki bütün otelleri yüzme ile doldurduk. 2018 yılından beri ortalama her yıl 4 tane uluslararası müsabaka alıyoruz. Her müsabakada da yaklaşık bin kişiyi Edirne´de misafir ediyoruz" şeklinde konuştu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-26 16:36:21



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