Edirne Keşan´da sağanak, Enez´de hortum

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde hortum oluştu.

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Keşan'da, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.

Enz ilçesi Sultaniçe köyünde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağmur etkili oldu. Köyde hortum oluştu. Köydeki hortum, daha sonra kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-04-26 18:00:27



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