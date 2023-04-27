Kapıkule'de oy kullanma işlemleri başladı (2)



'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, Türkiye'ye girişte kimlik gösterip, gümrük ve sınır kapılarında oy kullanabiliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan 2 sandıkta da oy verme işlemleri sürüyor.

Almanya'dan gelip, Niğde'ye giden Özdoğan Aytekin "Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Allah, vatanımıza, milletimize hayırlı etsin. Almanya'dan gelip, Niğde'ye gidiyorum. Eşim ile birlikte gidiyoruz. Sınır kapılarında sandık kurulacağını internetten takip ettik. Türkiye Cumhuriyeti kimliği ve pasaportunun yeterli olacağını söylediler. Biz de gelip, oyumuzu kullandık" dedi.

Gülseren Aytekin de "48 yıldır Almanya'dayız, bugün vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Oyumuzu veriyoruz. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'AYRIŞMADAN, DÖVÜŞMEDEN BİR SEÇİM OLSUN'

Avusturya'dan gelip Trabzon'a giden Mustafa Cora ise "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah Allah'tan niyazımız; ülkemiz ve vatandaşlarımız adına güzel bir seçim olması. Ayrışmadan, dövüşmeden güzel bir seçim olsun diliyorum. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız. Yolculuğumuzda oy kullanmak tevafuk oldu diyelim. Avusturya Viyana'dan gelip, Trabzon'a kadar gidiyorum. Hem ülkeye geldiğim için hem de vatandaşlık hakkımı kullandığım için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-27 10:05:35



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