Yüzmede milli takım ve olimpiyat seçmeleri Edirne'de başladı



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakaları başladı.

Edirne'de 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden Türkiye Yüzme Federasyonu Su Altı Analiz Uzmanı Stefano Nurra anısına gerçekleştirilen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar milli takım seçmesi müsabakaları bugün başladı. Türkiye'nin dört bir yanından 505 sporcunun katıldığı müsabakalar sabah saatlerinde start aldı. Aynı zamanda Avrupa Yüzme Birliği takviminde yer alan etkinlik, 2024 Paris Olimpiyatları akreditesi niteliğini de taşırken, sporcular kendi yaş kategorilerinde havuza indi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, organizasyonda 2023 yılı boyunca Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların seçileceğini ifade etti. Dinç, "Bu yıl buradan seçilecek yüzücülerimiz 2023 yılında Türkiye'mizi temsil edecek. Yaklaşık 500'e yakın katılımcı var. Bununla birlikte aileleri ve antrenörleriyle birlikte 1000'e yakın misafirimizi ağırlıyoruz. Olimpiyatlara da buradan akredite kazanacaklar. Türkiye'mizi temsil eden yetenekli yüzücülerimiz burada zaten. Onların da yarış esnasında dereceleri canlı olarak Türkiye Yüzme Federasyonu'nun sitesinden veriliyor. Genel anlamda VAR sistemi gibi bir sistem var ve bununla da yarışı anbean canlı olarak takip edebiliyoruz" diye konuştu.

Akşam saatlerinde açılış seremonisi yapılacak yarışmada müsabakalar cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havuza atlayan sporcular

Yarışmacılardan detay

Yüzenlerden detay

Havuza atlayan sporcular

İl Temsilcisi Dinç röportaj

Havuzdan genelDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-04-27 16:20:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.