Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son 2 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 2 hafta içinde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, son 2 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 15'i yabancı uyruklu, toplam 107 kişiyi yakaladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-04-28 10:48:51



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