Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 63 kilo 739 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 63 kilo 400 gram esrar, 331 gram metamfetamin, 8 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 646 sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 995 lira para, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 25 mermi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçlarından aranan 7 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-04-29 10:24:57



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